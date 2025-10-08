Kiderítettük – ez lesz a várkörúti roncsautó sorsa

Körvonalazódni látszik a Budai út és a Várkörút kereszteződésénél parkoló törött autóroncs ügyének vége. A hírhedt Daewoo Nexia másfél hónappal ezelőtt okozott balesetet, ennek során két, szabályosan parkoló autóba rohant bele. Ennek során kitört a jobb első felfüggesztése, és behorpadt a sárvédő is. Mivel a gépjármű mozgásképtelenné vált, letolták az útról és azóta is ott áll szabálytalanul egy parkolóban. Az autóról általánosságban el lehet mondani, hogy már a baleset előtt sem költöttek rá sokat, rengeteg helyen található rajta rozsda, és a fényezése is igencsak megkopott az idők alatt. Egy teljes körű lakatolás ráférne, de csak az anyagköltség valószínűleg gazdasági totálkárossá tenné, mivel a használt piacon filléreket ér.

Törött futóművel, másfél hónapja vesztegel a várkörúti parkolóban az autóroncs.

Fotó: Szabó Zsolt

A környéken dolgozóknak és lakóknak igen sok bosszúságot okoz az autó, ugyanis itt szinte lehetetlen parkolóhelyet találni. A szélvédőn közel húsz parkolási bírság található, mely büntetések összértéke az öreg Daewoo értékét is meghaladja, ugyanis jelenleg a használt piacon a legdrágább, kitűnő állapotban lévő Nexia is mindössze 520 ezer forintba kerül.

Még csak két hónap múlva lesz mikulás, de a csomagokat már előre megkapta a rossz helyen parkoló Daewoo.

Fotó: Szabó Zsolt

Megkérdeztük a Székesfehérvári Városgondnokságot mi lesz az autóroncs sorsa

Kérdésünkre arról tájékoztatott minket a Székesfehérvár Városgondnoksága, hogy több bejelentés is érkezett az üggyel kapcsolatban, amelyet átadtak a rendőrségnek.