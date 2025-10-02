október 2., csütörtök

Nem kell a típus senkinek?

3 órája

Fiat Seicento temető lett Fejér megyéből? – az abai után újabb roncs került elő

Az Abán hónapok óta veszteglő Fiat Seicento után újabb ugyanilyen autó került elő elhagyatva Székesfehérváron, a Bárándi utcában. Az autóroncsot már elkezdte visszavenni a természet.

Szabó Zsolt
Fiat Seicento temető lett Fejér megyéből? – az abai után újabb roncs került elő

Az abai Fiat Seicento után újabb roncs bukkant fel.

Fotó: Szabó Zsolt

A szombati veterán autókat felvonultató WOOD & Company Hungaria Classicon,a Bárándi utcában felvonuló rengeteg autócsoda mellett egy elhagyatott, lakkhibás Fiat Seicento autóroncsra is felfigyelhetett az igen nagyszámú embersereg.

autóroncs
Teljesen körbenőtte a természet az autóroncsot.
Fotó: Szabó Zsolt

A gépjármű több éve állhat egy helyben, szinte teljesen visszafoglalta a természet. Körbe teljesen benőtte a fű. A belseje viszont viszonylag még egyben van, és a fényezésének hibáján kívül nem látszódik más nagy baja, így akár még menthető is lehetne az autó.

Továbbra sem szállították el az abai Seicento autóroncsot 

Augusztusban írtunk az abai buszmegállóban hónapok óta veszteglő Fiat Seicentóról. Akkor megkerestük a rendőrséget is. Válaszukban arról tájékoztattak, hogy egy közúti ellenőrzés során egy jogsértés megvalósulása miatt került sor a Fiat rendszámainak levételére. A járművet a tulajdonos az intézkedést követően, a rendőrség többszöri írásbeli felszólítására azóta sem vitte el, így a Magyar Közút munkatársai hamarosan elszállítják a ronccsá vált olasz autót. Ez azonban azóta se történt meg, továbbra is ott áll. Annyi változás történt, hogy valakik hátrébb tolták az autót, azonban több kár nem keletkezett benne.

Továbbra is a buszmegállóban vesztegel az autó.
Fotó: Szabó Zsolt

 

