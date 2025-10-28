Magyarország legnagyobb szaunafaluja létesül Agárdon (galéria)

Akár 70 fő is beférhet abba a szaunába, mely bő egy hónap múlva már készen áll arra, hogy fogadja a vendégeket. Ezzel az Aura Szaunafalu projekt első ütemében létesülő óriásszauna könnyen elveheti a Árpád Fürdő azon 'címét', hogy ők birtokolják megyénk legnagyobb szaunáját.

Agárdon létesül az Aura Szaunafalu.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Aura Szaunafalu Agárdon: I. ütem

Az agárdi termálfürdő újonnan épülő szaunájához több mellékhelyiség, pihenőrész és zuhanyzó is tartozik, de társul még hozzá egy fedett merülőmedence és egy gyönyörű kertrész is. Mindez a tervek szerint Mikulásajándék lesz a fürdőzök számára.

A munkafolyamatokba a feol.hu is beleshetett és közelről tekinthette meg, hogy milyen elkészültségi fokon áll jelenleg az első ütemben megépülő épület.

Kovacsics Imre fürdőigazgató a bejárás során elmondta: ez a projekt a több, mint 10 évvel korábban elindított fejlesztésük folytatása, melyet megelőzött egy szemmel nem látható, ám ennek ellenére igen jelentős korszerűsítés. A meglévő fürdőnek kicserélték az összes bejövő víz- és szennyvíz csatornáját, így az elavult hálózat helyett már egy új geotermikus rendszer húzódik a föld alatt.

De visszatérve a szaunafalu projektre, a fürdőigazgató szerint a belső építészeti munkálatok két-három hét múlva elkészülnek. Ugyancsak ekkora tervezik a kert egy részét is megszépíteni.

Fotó: Nagy Norbert

Aura Szaunafalu Agárdon: további fejlesztések

Ami a továbbiakat illeti, létesül még jó néhány szauna, melyek különböző országok kultúráját és stílusát hozzák el a vendégek számára, de kiépítenek egy fedett, tetővel ellátott járdarendszert is az épületek körül, melynek padlózatát szintén geotermikus energiával fűti majd, biztosítva ezzel, hogy télen akár mezítláb áthaladva se fázzanak a szaunázók.

Különlegességnek számít az is, hogy a komplexum elkészülte után az Aura Szaunafalu külön, a fürdőtől függetlenül is látogatható lesz.

Kovacsics Imre arról is beszélt, hogy az első ütem elkészülésekor szeretnének egy egyhetes szaunashow-val kedveskedni a vendégeknek az új épületben. De erről még később..

