Készpénz percek alatt, helyben: új szolgáltatás a faluban
Jelentős könnyebbséget hoz a mindennapokba Sárszentágotán az új bankautomata, amelyet a Művelődési Ház mellett helyeztek üzembe. Az ATM Sárszentágota keresett szolgáltatásként mostantól helyben biztosítja a készpénzfelvétel és befizetés lehetőségét.
Az új ATM Sárszentágotán. A készülék üzembe helyezése komoly előrelépést jelent a helyi lakosság számára, hiszen mostantól nem szükséges más településre utazniuk a mindennapi pénzügyek intézéséhez. Az automata segítségével gyorsan és biztonságosan lehet készpénzt felvenni, befizetni, illetve egyenleget ellenőrizni.
Nagy segítség az új ATM!
A Művelődési Ház központi elhelyezkedésének köszönhetően a bankautomata könnyen megközelíthető, így a település lakói bármikor igénybe vehetik a szolgáltatást. Ez különösen nagy segítséget jelent az idősebb korosztály és azok számára, akiknek korábban nehézséget okozott a legközelebbi bankfiók felkeresése. Az új automata nemcsak kényelmesebbé, hanem biztonságosabbá is teszi a pénzügyek intézését, hiszen a helyben elérhető szolgáltatás csökkenti a készpénz szállításával járó kockázatokat és a felesleges utazásokat.
