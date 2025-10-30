október 30., csütörtök

Alfonz névnap

13°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új bankautomata

1 órája

Készpénz percek alatt, helyben: új szolgáltatás a faluban

Címkék#atm#bankautomata#pénzügy

Jelentős könnyebbséget hoz a mindennapokba Sárszentágotán az új bankautomata, amelyet a Művelődési Ház mellett helyeztek üzembe. Az ATM Sárszentágota keresett szolgáltatásként mostantól helyben biztosítja a készpénzfelvétel és befizetés lehetőségét.

Feol.hu

Az új ATM Sárszentágotán. A készülék üzembe helyezése komoly előrelépést jelent a helyi lakosság számára, hiszen mostantól nem szükséges más településre utazniuk a mindennapi pénzügyek intézéséhez. Az automata segítségével gyorsan és biztonságosan lehet készpénzt felvenni, befizetni, illetve egyenleget ellenőrizni.

Új ATM
Új ATM a faluban! Forrás: Az önkormányzattól! 

Nagy segítség az új ATM!

A Művelődési Ház központi elhelyezkedésének köszönhetően a bankautomata könnyen megközelíthető, így a település lakói bármikor igénybe vehetik a szolgáltatást. Ez különösen nagy segítséget jelent az idősebb korosztály és azok számára, akiknek korábban nehézséget okozott a legközelebbi bankfiók felkeresése. Az új automata nemcsak kényelmesebbé, hanem biztonságosabbá is teszi a pénzügyek intézését, hiszen a helyben elérhető szolgáltatás csökkenti a készpénz szállításával járó kockázatokat és a felesleges utazásokat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu