Készpénz percek alatt, helyben: új szolgáltatás a faluban

Az új ATM Sárszentágotán. A készülék üzembe helyezése komoly előrelépést jelent a helyi lakosság számára, hiszen mostantól nem szükséges más településre utazniuk a mindennapi pénzügyek intézéséhez. Az automata segítségével gyorsan és biztonságosan lehet készpénzt felvenni, befizetni, illetve egyenleget ellenőrizni.

Új ATM a faluban! Forrás: Az önkormányzattól!

Nagy segítség az új ATM!

A Művelődési Ház központi elhelyezkedésének köszönhetően a bankautomata könnyen megközelíthető, így a település lakói bármikor igénybe vehetik a szolgáltatást. Ez különösen nagy segítséget jelent az idősebb korosztály és azok számára, akiknek korábban nehézséget okozott a legközelebbi bankfiók felkeresése. Az új automata nemcsak kényelmesebbé, hanem biztonságosabbá is teszi a pénzügyek intézését, hiszen a helyben elérhető szolgáltatás csökkenti a készpénz szállításával járó kockázatokat és a felesleges utazásokat.