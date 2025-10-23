október 23., csütörtök

Ásatás

3 órája

Újabb római-, és Árpád-kori leletek kerültek felszínre

Címkék#Szent István Király Múzeum#földbemélyített#tudományos osztály

Újabb izgalmas feltárás valósult meg Fejér vármegyében az M1-es autópálya építéséhez kapcsolódóan. Az ásatás során számos épületet és tárgyat felfedeztek a szakemberek.

Feol.hu

A Szent István Király Múzeum munkatársai szeptemberben Bicske határában kezdték meg az M1 autópálya bővítéséhez kapcsolódó feltárást a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének megbízásából. Bár az ásatás viszonylag kis területet érintett, mégis izgalmas eredményeket hozott: egy római kori és egy Árpád-kori település részlete mellett három római gyermektemetkezés is napvilágot látott. – számolt be róla Facebook oldalán a SZIKM Régészeti Örökségvédelmi és Tudományos Osztály 

ásatás
Újabb római és Árpád kori ásatás Fejérben.
Forrás: SZIKM Régészeti Örökségvédelmi és Tudományos Osztály

Az ásatás során találtak itt a szakemberek földbemélyített épületet, munkagödröt, nagyméretű tárológödröt és árkokat, melyekben kerámia- és fémleletek is felfedeztek. Ezek feltehetően római korra keltezhetőek.

Folyamatos ásatások Fejérben

Nyáron portálunk is beszámolt arról a hírről, hogy Csákberény térségében ástak, és több szenzációs lelet került napvilágra a kicsivel több, mint két hét alatt. A kutatási területről és az ásatás eredményeiről Szücsi Frigyes régészt kérdeztük akkor.

A most feltárt késő Árpád-kori településrészlet két veremházból, egy kültéri kemencéből és gödrökből állt. 

Az ásatás részleteit ide kattintva olvashatja.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
