Tervezett leállás: több órás áramszünet várható októberben
Október 20-án hétfőn reggel 8 és délután 4 óra között több órás üzemszünetre kell számítani az elektromos hálózatban. Az áramszünet karbantartási munkálatok miatt történik, amelyek célja a hálózat biztonságosabb és megbízhatóbb működésének biztosítása.
Fotó: Pexels illusztráció
Az áramszünet Sárszentágota és Felsőkörtvélyes területét érinti, ahol a szolgáltató szakemberei tervezett karbantartást és fejlesztést végeznek az elektromos hálózaton. A munkálatok ideje alatt a lakosságot arra kérik, hogy előre gondolják át az áramot igénylő tevékenységeiket, és lehetőség szerint áramtalanítsák elektromos berendezéseiket.
Áramszünet, tervezetten!
A szolgáltató tájékoztatása szerint a vállalat honlapján lehetőség van e-mailes áramszüneti értesítés beállítására, így az érintettek a jövőben időben értesülhetnek a tervezett leállásokról. Az online felületen az aktuális és közelgő áramszünetekről is részletes információ található. A karbantartás ideiglenes kellemetlenséget okozhat, ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben stabilabb és biztonságosabb energiaellátás szolgálja a térség lakóit.