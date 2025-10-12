Tervezett leállás: több órás áramszünet várható októberben

Az áramszünet Sárszentágota és Felsőkörtvélyes területét érinti, ahol a szolgáltató szakemberei tervezett karbantartást és fejlesztést végeznek az elektromos hálózaton. A munkálatok ideje alatt a lakosságot arra kérik, hogy előre gondolják át az áramot igénylő tevékenységeiket, és lehetőség szerint áramtalanítsák elektromos berendezéseiket.

Áramszünet két településen is! Fotó: Pexels illusztráció

Áramszünet, tervezetten!

A szolgáltató tájékoztatása szerint a vállalat honlapján lehetőség van e-mailes áramszüneti értesítés beállítására, így az érintettek a jövőben időben értesülhetnek a tervezett leállásokról. Az online felületen az aktuális és közelgő áramszünetekről is részletes információ található. A karbantartás ideiglenes kellemetlenséget okozhat, ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben stabilabb és biztonságosabb energiaellátás szolgálja a térség lakóit.