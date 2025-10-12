október 12., vasárnap

Miksa névnap

14°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Áramszünet!

38 perce

Tervezett leállás: több órás áramszünet várható októberben

Címkék#munkálatok#üzemszünet#hálózat

Október 20-án hétfőn reggel 8 és délután 4 óra között több órás üzemszünetre kell számítani az elektromos hálózatban. Az áramszünet karbantartási munkálatok miatt történik, amelyek célja a hálózat biztonságosabb és megbízhatóbb működésének biztosítása.

Feol.hu
Tervezett leállás: több órás áramszünet várható októberben

Fotó: Pexels illusztráció

Az áramszünet Sárszentágota és Felsőkörtvélyes területét érinti, ahol a szolgáltató szakemberei tervezett karbantartást és fejlesztést végeznek az elektromos hálózaton. A munkálatok ideje alatt a lakosságot arra kérik, hogy előre gondolják át az áramot igénylő tevékenységeiket, és lehetőség szerint áramtalanítsák elektromos berendezéseiket.

Áramszünet!
Áramszünet két településen is! Fotó: Pexels illusztráció

Áramszünet, tervezetten! 

A szolgáltató tájékoztatása szerint a vállalat honlapján lehetőség van e-mailes áramszüneti értesítés beállítására, így az érintettek a jövőben időben értesülhetnek a tervezett leállásokról. Az online felületen az aktuális és közelgő áramszünetekről is részletes információ található. A karbantartás ideiglenes kellemetlenséget okozhat, ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben stabilabb és biztonságosabb energiaellátás szolgálja a térség lakóit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu