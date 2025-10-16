Munkálatok miatt szünetel az áramellátás több utcában

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint a szünet oka a megnövekedett ügyféligények miatti villamosenergia-ellátás biztosítása. A tervezett áramszünet több háztartást érint Rácalmáson, ezért az E.ON felhívja a lakosság figyelmét a felkészülésre.

Áramszünet több utcában is! Forrás: Facebook

Az érintett utcák és házszámok a következők:

Barinai utca: 942

Hunyadi Mátyás utca: HRSZ 6329/1

Jázmin utca: 5, 7, 9, 10–22, 24, 28, 30, 32, 34

Martinász utca: 30, 32, 34, 35–60, 62, 64, 66, 6–75, 77, 79 (HRSZ: 1824, 1827, 1835, 1854, 1858, 1871)

Nyárfa sor: 1–19 (HRSZ: 1143, 1166/2, 1168/2, 1170/1)

Szélescsapás út: HRSZ 6661/30

Tulipán utca: 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 (HRSZ: 1162, 1849, 2033)

Vasvirág utca: 24–54 (HRSZ: 1956, 1959/3, 1980)

Viola utca: 2, 3, 4, 6 (HRSZ: 2038, 2043, 2045, 2046, 2047)

Áramszünet: Jó tudni!

A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy az áramszünet idejére ellenőrizzék a háztartási készülékek működését, gondoskodjanak alternatív világításról, és tervezzék meg az esetlegesen fontos teendőiket a szünet előtti vagy utáni időszakra. Az E.ON köszönetét fejezi mindazoknak, akik türelemmel és együttműködéssel segítik a munkálatok zavartalan lebonyolítását. Bár az áramszünet átmeneti kényelmetlenséggel jár, a tervezett munkálatok hosszú távon a stabil és biztonságos energiaellátást szolgálják.