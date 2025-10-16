október 16., csütörtök

Áramszünet a településen

2 órája

Munkálatok miatt szünetel az áramellátás több utcában

Rácalmás több utcájában tervezett áramszünet lesz 2025. október 21-én, kedden 8 és 16 óra között. Tervezett áramszünet!

Feol.hu

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint a szünet oka a megnövekedett ügyféligények miatti villamosenergia-ellátás biztosítása. A tervezett áramszünet több háztartást érint Rácalmáson, ezért az E.ON felhívja a lakosság figyelmét a felkészülésre. 

Áramszünet
Áramszünet több utcában is! Forrás:  Facebook

Az érintett utcák és házszámok a következők:

  • Barinai utca: 942
  • Hunyadi Mátyás utca: HRSZ 6329/1
  • Jázmin utca: 5, 7, 9, 10–22, 24, 28, 30, 32, 34
  • Martinász utca: 30, 32, 34, 35–60, 62, 64, 66, 6–75, 77, 79 (HRSZ: 1824, 1827, 1835, 1854, 1858, 1871)
  • Nyárfa sor: 1–19 (HRSZ: 1143, 1166/2, 1168/2, 1170/1)
  • Szélescsapás út: HRSZ 6661/30
  • Tulipán utca: 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 (HRSZ: 1162, 1849, 2033)
  • Vasvirág utca: 24–54 (HRSZ: 1956, 1959/3, 1980)
  • Viola utca: 2, 3, 4, 6 (HRSZ: 2038, 2043, 2045, 2046, 2047)

Áramszünet: Jó tudni! 

A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy az áramszünet idejére ellenőrizzék a háztartási készülékek működését, gondoskodjanak alternatív világításról, és tervezzék meg az esetlegesen fontos teendőiket a szünet előtti vagy utáni időszakra. Az E.ON köszönetét fejezi mindazoknak, akik türelemmel és együttműködéssel segítik a munkálatok zavartalan lebonyolítását. Bár az áramszünet átmeneti kényelmetlenséggel jár, a tervezett munkálatok hosszú távon a stabil és biztonságos energiaellátást szolgálják.

 

