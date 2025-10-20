Ezek a települések maradnak áram nélkül a héten - íme a lista!

Az E.ON tájékoztatása szerint a kimaradások előre ütemezett időpontokban zajlanak majd, jellemzően hálózatfejlesztéshez, faápoláshoz vagy biztonságtechnikai beavatkozásokhoz kapcsolódva. Cikkünkben napokra és településekre bontva közöljük, hol és mikor lesz áramszünet a megyében.

Áramszünet várható több Fejér megyei településen is a héten

Forrás: Shutterstock

Képeken mutatjuk a heti áramszünetek listáját