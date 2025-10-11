október 11., szombat

MÁV

2 órája

Áramszünet miatt állt le a vonatközlekedés – mutatjuk, mire kell számítani!

Címkék#vonat#Déli-parti InterRégió#menetrend#MÁV

Szombat reggel háromnegyed kilenc körül – enyhébb korlátozások mellett – megindult a vonatforgalom a székesfehérvári vasútállomáson.

Feol.hu
Áramszünet miatt vannak fennakadások a vasúton

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

 Ennek köszönhetően a Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa, a Székesfehérvár–Tapolca, a Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely, a Székesfehérvár–Komárom, a Székesfehérvár–Pusztaszabolcs és a Székesfehérvár–Sárbogárd vasútvonalakon tapasztalt 15–30, esetenként akár 30–50 perces késések fokozatosan csökkennek. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a menetrend várhatóan szombat délelőttre helyreáll, addig azonban további késésekre és forgalmi változásokra is számítani kell.

A fennakadást egy előre be nem jelentett áramszünet okozta, amely miatt a székesfehérvári vasútállomáson a biztosítóberendezések átmenetileg leálltak, így szünetelt a vonatforgalom. A szakemberek azonnal megkezdték a hiba elhárítását, azonban a reggeli órákban több vonalon is késésekre, hosszabb menetidőkre, illetve járatkimaradásokra kellett számítani. A vasúttársaság pótlóbuszokat szervezett az érintett szakaszokra, hogy enyhítse az utasok kellemetlenségeit.

A helyzetre való tekintettel a Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa és a Székesfehérvár–Tapolca vonalakon szombaton 9:30-ig helyjegy nélkül lehetett utazni a feláras vonatokon.

A forgalmi változások több járatot is érintettek. A Déli pályaudvarról 9:10-kor elindult Z430-as (4542) vonat például csak Gárdonyig közlekedett, míg a Székesfehérvárról 9:48-kor induló Z30-as (4547) járat csak Gárdonytól indult tovább a Déli pályaudvar felé. A Kőbánya-Kispestről 7:27-kor elindult G43-as (3522) szintén csak Gárdonyig közlekedett, a 8:05-kor Fonyódra induló Déli-parti InterRégió (18592) pedig Gárdony és Székesfehérvár között rendkívüli megállásokat iktatott be a G43-as vonatok megállóhelyein. A Székesfehérvárról 8:18-kor Kőbánya-Kispestre induló G43-as (3537) járat szintén csak Gárdonytól közlekedett.

A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről, mivel a reggeli műszaki hiba hatásai a délelőtti órákig érezhetők lehetnek.

