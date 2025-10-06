október 6., hétfő

Megemlékezés

47 perce

Székesfehérvár főhajtással emlékezett az aradi vértanúkra

Címkék#önkormányzat#aradi vértanú#koszorú

Október 6-án Székesfehérvár önkormányzata néma főhajtással tisztelgett a szabadságharc hősei előtt. Az aradi vértanúk emléknapján a Jávor Ottó téren és a Halesz ligetben emlékeztek.

Feol.hu

Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett honvédtisztekre emlékeztek hétfő délelőtt Székesfehérváron. A megemlékezés első helyszíne a Jávor Ottó tér volt, ahol a Corpus Hungaricum szobornál gyűltek össze a város vezetői és az emlékezők. Székesfehérvár Önkormányzata nevében Cser-Palkovics András polgármester helyezett el koszorút, néma főhajtással tisztelegve az aradi vértanúk emléke előtt.

Az aradi vértanúk emléke október 6-án a hazaszeretet, hűség és áldozat örök jelképe.
Székesfehérváron is megemlékeztek az aradi vértanúkról
Fotó: Fehér Gábor

A megemlékezés a Halesz ligetben folytatódott, ahol az emlékműnél szintén néma koszorúzásra került sor, felidézve az aradi vértanúk hősiességét és a szabadságért hozott áldozatukat. Székesfehérváron és az egész országban emlékeztek arra, hogy 1849. október 6-án Aradon tizenhárom honvédtábornokot végeztek ki, akik a magyar szabadságharc hősei voltak. A kivégzések napja azóta a nemzeti gyász és emlékezés jelképe. A honvédsereg Világosnál tette le a fegyvert az oroszok előtt, de az osztrákok sértett büszkeségükben a tisztekre megalázó, kötél általi halált szabtak ki. A kivégzések célja elrettentés volt, mégis a magyar nemzet szabadságvágyának örök jelképe lett.

A vértanúk között altábornagyok, vezérőrnagyok és ezredesek voltak, akik a haza ügyéért vállalták a halált. Ugyanezen a napon Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első független magyar kormány miniszterelnökét is. A megtorlás kegyetlen volt: sokakat börtönbe vetettek, másokat kényszersorozással büntettek, a menekülteket távollétükben halálra ítélték. Mégis, a szabadság eszméje nem halt meg – a forradalom öröksége elindította az országot a polgári fejlődés útján.

Emlékezés az aradi vértanúkra Székesfehérváron

Fotók: Fehér Gábor - FMH

Kossuth Lajos így emlékezett meg a vértanúkról torinói száműzetésében:

„A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelni. Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl… a hála hő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, s a magasztos példáért, melyet az utódóknak adtanak.”

Az aradi vértanúk emlékezete

1.      Aulich Lajos – Az idősebb tábornokok közé tartozott, aki higgadt méltósággal nézett szembe a halállal; utolsó éjszakáján Horatiust olvasott.

2.      Damjanich János – A szabadságharc egyik legkiválóbb hadvezére, aki a bitófa alatt is rendíthetetlenül kiáltotta: „Éljen a haza!”

3.      Dessewffy Arisztid – A nemesi származású, szelíd lelkű katona, aki tiszta lelkiismeretével nyugodtan aludt el utolsó éjszakáján.

4.      Kiss Ernő – Az elegáns délvidéki főúr, akit golyó által végeztek ki; halálos sebet kapva is csak ennyit mondott: „Hát énrólam elfeledkeztek?”

5.      Knézich Károly – Az imádságos lelkű, csendes vértanú, aki szemüvegét is visszautasítva, áhítattal lépett a halálba.

6.      Láhner György – A zenét és a családját egyaránt szerető tábornok, aki utolsó estéjén fuvolán játszott, és megnyugvással fogadta sorsát.

7.      Leiningen-Westerburg Károly – A harmincévesen kivégzett német származású hős, aki tiszta szívvel vallotta: „Odafenn igazságosabban ítélnek fölöttünk.”

8.      Nagysándor József – A bátor huszár, aki szivarját eldobva, így szólt a bitó alatt: „Ma nekem, holnap neked!”

9.      Poeltenberg Ernő – A lovagias katona, aki derűvel lépett a halálba, mondván: „Szép deputáció megy Istenhez a magyarok ügyében.”

10.   Schweidel József – A mélyen vallásos ember, aki apjától örökölt feszületével a kezében adta vissza lelkét Teremtőjének.

11.   Török Ignác – A tudós katona, a várépítés mestere, aki a bitófa alatt is megőrizte büszkeségét: „Szégyellje magát ön, hóhérlegény!”

12.   Vécsey Károly – Az utolsóként kivégzett gróf, aki Damjanich kezét csókolva búcsúzott, s halálában is hűséges maradt barátaihoz.

13.   Lázár Vilmos – A szerény és családjáért aggódó ezredes, aki utoljára feleségére és három gyermekére gondolt: „Istenem, nőm s három gyermekem!”

 

