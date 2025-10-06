Székesfehérvár főhajtással emlékezett az aradi vértanúkra

Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett honvédtisztekre emlékeztek hétfő délelőtt Székesfehérváron. A megemlékezés első helyszíne a Jávor Ottó tér volt, ahol a Corpus Hungaricum szobornál gyűltek össze a város vezetői és az emlékezők. Székesfehérvár Önkormányzata nevében Cser-Palkovics András polgármester helyezett el koszorút, néma főhajtással tisztelegve az aradi vértanúk emléke előtt.

Székesfehérváron is megemlékeztek az aradi vértanúkról

Fotó: Fehér Gábor

A megemlékezés a Halesz ligetben folytatódott, ahol az emlékműnél szintén néma koszorúzásra került sor, felidézve az aradi vértanúk hősiességét és a szabadságért hozott áldozatukat. Székesfehérváron és az egész országban emlékeztek arra, hogy 1849. október 6-án Aradon tizenhárom honvédtábornokot végeztek ki, akik a magyar szabadságharc hősei voltak. A kivégzések napja azóta a nemzeti gyász és emlékezés jelképe. A honvédsereg Világosnál tette le a fegyvert az oroszok előtt, de az osztrákok sértett büszkeségükben a tisztekre megalázó, kötél általi halált szabtak ki. A kivégzések célja elrettentés volt, mégis a magyar nemzet szabadságvágyának örök jelképe lett.

A vértanúk között altábornagyok, vezérőrnagyok és ezredesek voltak, akik a haza ügyéért vállalták a halált. Ugyanezen a napon Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első független magyar kormány miniszterelnökét is. A megtorlás kegyetlen volt: sokakat börtönbe vetettek, másokat kényszersorozással büntettek, a menekülteket távollétükben halálra ítélték. Mégis, a szabadság eszméje nem halt meg – a forradalom öröksége elindította az országot a polgári fejlődés útján.