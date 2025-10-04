Az állatok világnapját ünnepelték a Halesz parkban (képgalériával, videóval)

Akadálypálya, helyes kis kutyakabátok, kutyamasszőr és ami a legfontosabb: sípoló gumicsont, macska és rengeteg idegen illat fogadta a Halesz parkba érkező kutyákat délelőtt az állatok világnapján. S bár az állatsereglet között volt néhány bársonytalpú macska is, sőt, még egy teknős is, az állatok világát e napon főként a kutyák képviselték. A kellemes őszi időjárás sokakat csábított ki társállataikkal együtt a parkba.

Állatok világnapja kutyákkal, cicákkal és teknőssel

Fotó: Fehér Gábor

Állatok világnapja állatmenhelyekkel

Az első Állatvédelmi Napon a megyei állatmenhelyeké volt a főszerep, de képviseltette magát a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint kutyaoktatók, panziók és egyéb kutyás szolgáltatást kínálók is. A Herosz Állatotthon vezetője, Krepsz Gyöngyi a színpadon beszélt a kóbor és menhelyi állatok helyzetéről, a Fema Állatmentők kutyás kiegészítők vásárával várták az érdeklődőket és az állatmentést támogatókat, míg az ASKA menhely standjánál a gyerekek megismerkedhettek a felelős állattartás tudnivalóival is.