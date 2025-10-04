október 4., szombat

Frissen Fejérből

1 órája

Az állatok világnapját ünnepelték a Halesz parkban (képgalériával, videóval)

Címkék#állatok világnapja#felelős állattartás#állatvédelmi nap#menhely

Fejér vármegyei állatmenhelyek, kutyakiképzők és előadások várták az érdeklődőket október 4-én, szombaton a Halesz parkban. Az első székesfehérvári Állatvédelmi Napon az állatbarátok mellett a négylábúaknak is különböző programokkal készültek a szervezők az állatok világnapja alkalmából.

Munkatársunktól

Akadálypálya, helyes kis kutyakabátok, kutyamasszőr és ami a legfontosabb: sípoló gumicsont, macska és rengeteg idegen illat fogadta a Halesz parkba érkező kutyákat délelőtt az állatok világnapján. S bár az állatsereglet között volt néhány bársonytalpú macska is, sőt, még egy teknős is, az állatok világát e napon főként a kutyák képviselték. A kellemes őszi időjárás sokakat csábított ki társállataikkal együtt a parkba.

állatok világnapja
Állatok világnapja kutyákkal, cicákkal és teknőssel
Fotó: Fehér Gábor

Állatok világnapja állatmenhelyekkel

Az első Állatvédelmi Napon a megyei állatmenhelyeké volt a főszerep, de képviseltette magát a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint kutyaoktatók, panziók és egyéb kutyás szolgáltatást kínálók is. A Herosz Állatotthon vezetője, Krepsz Gyöngyi a színpadon beszélt a kóbor és menhelyi állatok helyzetéről, a Fema Állatmentők kutyás kiegészítők vásárával várták az érdeklődőket és az állatmentést támogatókat, míg az ASKA menhely standjánál a gyerekek megismerkedhettek a felelős állattartás tudnivalóival is. 

A felelős állattartásról szólt az első Állatvédelmi Nap

Fotók: Fehér Gábor

Hogy csak Fejér vármegyében ennyi állatmentéssel foglalkozó szervezet működésére van szükség, az önmagáért beszél. Jócskán van még mit tanulnunk a felelős állattartás terén, a menhelyek állandóan teltházzal működnek, erőn felül teljesítenek, és a felelőtlen emberi magatartás következtében a Fema állatmentőknek nap mint nap akad dolga bántalmazott állatokkal. Mi sem bizonyítja jobban ennél, hogy nagyon nagy szükség van az ilyen és ehhez hasonló, az állatvédelemmel és a felelős állattartással megismertető programokra, rendezvényekre – tehetjük hozzá bátran: országszerte.

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
