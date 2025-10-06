A Fema Állatmentők négylábú vendégekkel érkeztek az iskolába

Két kutyával várták hétfő reggel a Németh László Általános Iskola alsó tagozatos diákjait a Fema Állatmentők az iskola aulájában. Az állatok világnapja alkalmából Lajos Bence, a Fema Állatmentő És Állatvédelmi Egyesület művelet irányítója tartott interaktív előadást a gyerekeknek. A kicsik legnagyobb örömére a Fema munkatársaival két kutya és néhány kismacska is érkezett az iskolába.

Az állatok világnapja alkalmából a FEMA állatmentők látogattak el a Németh László Általános Iskolába

Fotó: Fehér Gábor

Az állatok világnapja a fehérvári iskolásokkal

Az alsósok elsőként az állatmentés mikéntjéről tudhattak meg részleteket Lajos Bencétől, aki bemutatta azokat az eszközöket is, melyeket az állatok mentése során használnak. A gyerekek láthattak hőkamerát, reflektort és nagy teljesítményű, akár két kilométeres hatótávolságú zseblámpát is. S bár ezeket az eszközöket nem próbálhatták ki, akadt azért olyasmi is a tarsolyban, amit viszont bátran megnézhettek, megtapogathattak: gyakorlatban próbálhatták ki, hogyan kell leolvasni chipolvasóval a kutyákban a chipet. Ennek bemutatásában a Fema "terápiás" kutyája működött közre, aki rendkívül jámboran tűrte, hogy a gyerekek simogassák és leolvassák a chipjét.