1 órája
A Fema Állatmentők négylábú vendégekkel érkeztek az iskolába
A Fema Állatmentők tartottak állatvédelmi foglalozást a Németh László Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak hétfőn. Az október 4-i állatok világnapja aprópóján szervezett programon a gyerekek megismerkedhettek az állatmentéssel és a felelős állattartás alapjaival.
Két kutyával várták hétfő reggel a Németh László Általános Iskola alsó tagozatos diákjait a Fema Állatmentők az iskola aulájában. Az állatok világnapja alkalmából Lajos Bence, a Fema Állatmentő És Állatvédelmi Egyesület művelet irányítója tartott interaktív előadást a gyerekeknek. A kicsik legnagyobb örömére a Fema munkatársaival két kutya és néhány kismacska is érkezett az iskolába.
Az állatok világnapja a fehérvári iskolásokkal
Az alsósok elsőként az állatmentés mikéntjéről tudhattak meg részleteket Lajos Bencétől, aki bemutatta azokat az eszközöket is, melyeket az állatok mentése során használnak. A gyerekek láthattak hőkamerát, reflektort és nagy teljesítményű, akár két kilométeres hatótávolságú zseblámpát is. S bár ezeket az eszközöket nem próbálhatták ki, akadt azért olyasmi is a tarsolyban, amit viszont bátran megnézhettek, megtapogathattak: gyakorlatban próbálhatták ki, hogyan kell leolvasni chipolvasóval a kutyákban a chipet. Ennek bemutatásában a Fema "terápiás" kutyája működött közre, aki rendkívül jámboran tűrte, hogy a gyerekek simogassák és leolvassák a chipjét.
A Fema Állatmentők a Németh László iskolábanFotók: Fehér Gábor - FMH
A Fema Állatmentők elsősorban bántalmazott, balesetet szenvedett állatok mentésével és elhelyezésével foglalkoznak, ezért profiljuk része a felelős állattartás edukációja is. Mint ahogy azt Lajos Bence elmagyarázta a diákoknak, az állatkínzás történhet direkt és indirekt módon. Utóbbiról van szó például olyan esetben, ha a gazda valamilyen oknál fogva nem gondoskodik megfelelően az állatáról, amely a nem megfelelő tartási körülmények miatt szenvedésre van ítélve. Éppen ezért nagyon fontos, hogy már fiatalkorban megismerje mindenki a felelős állattartás alapjait. Lajos Bence a saját eseteikről készült fotókkal szemléltette, hogy milyen körülmények közül mentettek kutyákat, macskákat, szemléletesen prezentálva azt, hogyanis néz ki, ha valaki nem megfelelően gondoskodik arról az állatról, amelyért ő maga a felelős.
A Németh László Általános Iskola diákjaitól nem idegen az állat- és környezetvédelem, az iskola 2025. szeptember 1-től három éven át viselheti az ökoiskola címet.
Frissen Fejérből
- Berobbantotta az ingatlanpiacot az Otthon Start program Fejérben
- A Hétvezér iskola nyerte a XIII. Aszalvölgyi Focikupát (galéria)
- Székesfehérvárra érkezett a Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszád
- Az állatok világnapját ünnepelték a Halesz parkban (képgalériával, videóval)
- Gőzfelhőben, kackiás bajuszú masinisztával futott be a nosztalgiavonat Székesfehérvárra (képgalériával, videóval)