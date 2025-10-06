október 6., hétfő

A Fema Állatmentők négylábú vendégekkel érkeztek az iskolába

A Fema Állatmentők tartottak állatvédelmi foglalozást a Németh László Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak hétfőn. Az október 4-i állatok világnapja aprópóján szervezett programon a gyerekek megismerkedhettek az állatmentéssel és a felelős állattartás alapjaival.

Gombor Lili

Két kutyával várták hétfő reggel a Németh László Általános Iskola alsó tagozatos diákjait a Fema Állatmentők az iskola aulájában. Az állatok világnapja alkalmából Lajos Bence, a Fema Állatmentő És Állatvédelmi Egyesület művelet irányítója tartott interaktív előadást a gyerekeknek. A kicsik legnagyobb örömére a Fema munkatársaival két kutya és néhány kismacska is érkezett az iskolába.

állatok világnapja
Az állatok világnapja alkalmából a FEMA állatmentők látogattak el a Németh László Általános Iskolába
Fotó: Fehér Gábor

Az állatok világnapja a fehérvári iskolásokkal

Az alsósok elsőként az állatmentés mikéntjéről tudhattak meg részleteket Lajos Bencétől, aki bemutatta azokat az eszközöket is, melyeket  az állatok mentése során használnak. A gyerekek láthattak hőkamerát, reflektort és nagy teljesítményű, akár két kilométeres hatótávolságú zseblámpát is. S bár ezeket az eszközöket nem próbálhatták ki, akadt azért olyasmi is a tarsolyban, amit viszont bátran megnézhettek, megtapogathattak: gyakorlatban próbálhatták ki, hogyan kell leolvasni chipolvasóval a kutyákban a chipet. Ennek bemutatásában a Fema "terápiás" kutyája működött közre, aki rendkívül jámboran tűrte, hogy a gyerekek simogassák és leolvassák a chipjét.

A Fema Állatmentők a Németh László iskolában

Fotók: Fehér Gábor - FMH

A Fema Állatmentők elsősorban bántalmazott, balesetet szenvedett állatok mentésével és elhelyezésével foglalkoznak, ezért profiljuk része a felelős állattartás edukációja is. Mint ahogy azt Lajos Bence elmagyarázta a diákoknak, az állatkínzás történhet direkt és indirekt módon. Utóbbiról van szó például olyan esetben, ha a gazda valamilyen oknál fogva nem gondoskodik megfelelően az állatáról, amely a nem megfelelő tartási körülmények miatt szenvedésre van ítélve. Éppen ezért nagyon fontos, hogy már fiatalkorban megismerje mindenki a felelős állattartás alapjait. Lajos Bence a saját eseteikről készült fotókkal szemléltette, hogy milyen körülmények közül mentettek kutyákat, macskákat, szemléletesen prezentálva azt, hogyanis néz ki, ha valaki nem megfelelően gondoskodik arról az állatról, amelyért ő maga a felelős.

A Németh László Általános Iskola diákjaitól nem idegen az állat- és környezetvédelem, az iskola 2025. szeptember 1-től három éven át viselheti az ökoiskola címet.

 

