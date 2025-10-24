október 24., péntek

Salamon névnap

11°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Boldog pillanatok!

1 órája

Állami gondozott gyermekek programja: Egy nap a természet és játék örömében

Címkék#program#adomány#Székesfehérvár#öröm

Október 24-én különleges kirándulásra indult Székesfehérvárról 26 fős csapat, melyben gyermekek és önkéntes kísérőik vettek részt. Az állami gondozott gyermekek programjának célja, hogy a gyerekek megtapasztalhassák a közösség, a természet és a kitartás örömét.

Bokányi Zsolt
Állami gondozott gyermekek programja: Egy nap a természet és játék örömében

Fotó:  Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Reggel kilenc órakor indult a csapat, kalandos nap várt rájuk! Az állami gondozott gyermekek 10 órától a Menedék Ökokertet látogatták meg, ahol Farkas Richárd társtulajdonos vezetésével ismerkedtek a 15 kecske, nyulak, szárnyasok és cicák mindennapjaival, valamint a fóliasátrakban termesztett növényekkel. 

Állami gondozott gyermekek
Állami gondozott gyermekek izgalmas napja, Janó Andorné Ildikó vezetésével! Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

A program különlegessége, hogy a feldolgozott tej- és gyümölcs-zöldség termékek az egészséges élelmiszerek elvei szerint készülnek. A látogatás célja, hogy példát mutasson a gyerekeknek: támogató családi háttér nélkül is érdemes kitartónak lenni a tanulásban és a munkában. A kirándulás kapcsán beszélgettünk Janó Andorné Ildikóval, a programszervező-ügyvezetővel.

- Mi motiválta az egyesületet egy ilyen kirándulás megszervezésére?
Szerettük volna, ha a gyermekek, akik különböző ellátási helyeken nevelkednek, közösen élhetik át a játék és a természet örömét, és láthatják, hogy a kitartás meghozza gyümölcsét.

- Milyen élményekre számíthattak a gyerekek a nap folyamán?
A Menedék Ökokert után a Sobri Jóska élményparkban folytattuk a napot, ahol a gyerekek közösen próbálhatták ki a játékokat, majd ebéd után a 17 órás zárásig együtt játszottak és fedezték fel az élményparkot.

- Hogyan zárult a program?
A nap végén a gyerekeket visszaszállítottuk Székesfehérvárra, majd este a Budai úti raktárunkban a nagykorú volt gondozottainknak adományokat adtunk át, így a program nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtt támogatottainknak is segítséget nyújtott.

Lelkes csapat indult neki a napnak! Fotó:  Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Nap, ami összeköt és tanít: Állami gondozott gyermekek találkozhattak egymással!

A városlődi kirándulás során nemcsak a természet és az állatok világával ismerkedhettek a gyerekek, hanem az együttműködés és a kitartás fontosságát is megtapasztalták. Az állami gondozott gyermekek programja lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző ellátási helyeken nevelkedő gyermekek találkozzanak, barátságokat kössenek, és olyan testvérekkel vagy sorstársakkal is találkozzanak, akikkel külön élnek, ez volt a gyermekek számára az egyik legnagyobb ajándék a nap során.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu