Állami gondozott gyermekek programja: Egy nap a természet és játék örömében

Reggel kilenc órakor indult a csapat, kalandos nap várt rájuk! Az állami gondozott gyermekek 10 órától a Menedék Ökokertet látogatták meg, ahol Farkas Richárd társtulajdonos vezetésével ismerkedtek a 15 kecske, nyulak, szárnyasok és cicák mindennapjaival, valamint a fóliasátrakban termesztett növényekkel.

Állami gondozott gyermekek izgalmas napja, Janó Andorné Ildikó vezetésével! Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

A program különlegessége, hogy a feldolgozott tej- és gyümölcs-zöldség termékek az egészséges élelmiszerek elvei szerint készülnek. A látogatás célja, hogy példát mutasson a gyerekeknek: támogató családi háttér nélkül is érdemes kitartónak lenni a tanulásban és a munkában. A kirándulás kapcsán beszélgettünk Janó Andorné Ildikóval, a programszervező-ügyvezetővel.

- Mi motiválta az egyesületet egy ilyen kirándulás megszervezésére?

Szerettük volna, ha a gyermekek, akik különböző ellátási helyeken nevelkednek, közösen élhetik át a játék és a természet örömét, és láthatják, hogy a kitartás meghozza gyümölcsét.

- Milyen élményekre számíthattak a gyerekek a nap folyamán?

A Menedék Ökokert után a Sobri Jóska élményparkban folytattuk a napot, ahol a gyerekek közösen próbálhatták ki a játékokat, majd ebéd után a 17 órás zárásig együtt játszottak és fedezték fel az élményparkot.

- Hogyan zárult a program?

A nap végén a gyerekeket visszaszállítottuk Székesfehérvárra, majd este a Budai úti raktárunkban a nagykorú volt gondozottainknak adományokat adtunk át, így a program nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtt támogatottainknak is segítséget nyújtott.

Lelkes csapat indult neki a napnak! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Nap, ami összeköt és tanít: Állami gondozott gyermekek találkozhattak egymással!

A városlődi kirándulás során nemcsak a természet és az állatok világával ismerkedhettek a gyerekek, hanem az együttműködés és a kitartás fontosságát is megtapasztalták. Az állami gondozott gyermekek programja lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző ellátási helyeken nevelkedő gyermekek találkozzanak, barátságokat kössenek, és olyan testvérekkel vagy sorstársakkal is találkozzanak, akikkel külön élnek, ez volt a gyermekek számára az egyik legnagyobb ajándék a nap során.