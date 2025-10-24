42 perce
Állami gondozott gyermekek programja: Egy nap a természet és játék örömében
Október 24-én különleges kirándulásra indult Székesfehérvárról 26 fős csapat, melyben gyermekek és önkéntes kísérőik vettek részt. Az állami gondozott gyermekek programjának célja, hogy a gyerekek megtapasztalhassák a közösség, a természet és a kitartás örömét.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Reggel kilenc órakor indult a csapat, kalandos nap várt rájuk! Az állami gondozott gyermekek 10 órától a Menedék Ökokertet látogatták meg, ahol Farkas Richárd társtulajdonos vezetésével ismerkedtek a 15 kecske, nyulak, szárnyasok és cicák mindennapjaival, valamint a fóliasátrakban termesztett növényekkel.
A program különlegessége, hogy a feldolgozott tej- és gyümölcs-zöldség termékek az egészséges élelmiszerek elvei szerint készülnek. A látogatás célja, hogy példát mutasson a gyerekeknek: támogató családi háttér nélkül is érdemes kitartónak lenni a tanulásban és a munkában. A kirándulás kapcsán beszélgettünk Janó Andorné Ildikóval, a programszervező-ügyvezetővel.
- Mi motiválta az egyesületet egy ilyen kirándulás megszervezésére?
Szerettük volna, ha a gyermekek, akik különböző ellátási helyeken nevelkednek, közösen élhetik át a játék és a természet örömét, és láthatják, hogy a kitartás meghozza gyümölcsét.
- Milyen élményekre számíthattak a gyerekek a nap folyamán?
A Menedék Ökokert után a Sobri Jóska élményparkban folytattuk a napot, ahol a gyerekek közösen próbálhatták ki a játékokat, majd ebéd után a 17 órás zárásig együtt játszottak és fedezték fel az élményparkot.
- Hogyan zárult a program?
A nap végén a gyerekeket visszaszállítottuk Székesfehérvárra, majd este a Budai úti raktárunkban a nagykorú volt gondozottainknak adományokat adtunk át, így a program nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtt támogatottainknak is segítséget nyújtott.
Nap, ami összeköt és tanít: Állami gondozott gyermekek találkozhattak egymással!
A városlődi kirándulás során nemcsak a természet és az állatok világával ismerkedhettek a gyerekek, hanem az együttműködés és a kitartás fontosságát is megtapasztalták. Az állami gondozott gyermekek programja lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző ellátási helyeken nevelkedő gyermekek találkozzanak, barátságokat kössenek, és olyan testvérekkel vagy sorstársakkal is találkozzanak, akikkel külön élnek, ez volt a gyermekek számára az egyik legnagyobb ajándék a nap során.