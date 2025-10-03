2 órája
Nem ivott semmit, mégis jelzett az alkoholszonda – erre mindenképp figyelni kell
Különös eset történt nemrégiben. A Szekszárdi Szüreti Napok idején egy közúti ellenőrzés során megállítottak egy gépjárművezetőt, és az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, holott a sofőr valójában nem ivott és nem evett semmi olyat, amit alapesetben kimutatna az eszköz.
Azt gondolná az ember, ha teljesen józanul volán mögé ül nem történhet semmi gond ám múlt héten egy igen furcsa eset történt Szekszárdon. A rendőrök közúti ellenőrzés során megállítottak egy autót, és az alkoholszonda is előkerült, amely pozitív értéket mutatott. A sofőr teljesen megdöbbent az eredmény láttán, és hevesen tagadta, hogy bármilyen alkoholt fogyasztott volna. Ezután tíz perc múlva megismételték a mérést, és ekkor már negatív értéket mutatott az eszköz. Mint kiderült, valószínűleg a gépjármű utasai, akik a Szekszárdi Szüreti Napokról vitt haza, „belehelték” az autót, és az alkoholos környezet tréfálta meg a szondát. Ez a történet jó tanulság lehet a hétvégén megrendezésre kerülő Móri Bornapokra, azoknak akik sofőrként teljesítenek majd szolgálatot a baráti társaságban.
Mi történik akkor, ha hamisan, pozitív értéket jelez az alkoholszonda?
Fontos kiemelni, hogy a rendőrség által használt hitelesített, bizonyító erejű alkoholszondák sokkal pontosabbak a helyszínen lévő eszközöknél. Ha az első fújás pozitív, a protokoll szerint pár perc után újat kell fújni, és szükség esetén további vizsgálat történik, ha kell akár vérvétellel is bizonyítani lehet józanságunkat.
Mi okozza azt, ami miatt hamis értéket jelez a szonda?
Ennek több oka is lehet. Az egyik ilyen az imént felvázolt eset is, amikor az „alkoholos környezet” miatt érzékeli azt a szonda, hogy alkohol található a szervezetben. Ez kialakulhat akár egy kocsmában vagy egy szórakozóhelyen is. Emellett bizonyos szájvizek, gyógyszerek, erjesztett ételek és italok, valamint dohányzás vagy a fertőtlenítők használata is befolyásolhatja a szonda érzékenységét.