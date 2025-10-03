Nem ivott semmit, mégis jelzett az alkoholszonda – erre mindenképp figyelni kell

Azt gondolná az ember, ha teljesen józanul volán mögé ül nem történhet semmi gond ám múlt héten egy igen furcsa eset történt Szekszárdon. A rendőrök közúti ellenőrzés során megállítottak egy autót, és az alkoholszonda is előkerült, amely pozitív értéket mutatott. A sofőr teljesen megdöbbent az eredmény láttán, és hevesen tagadta, hogy bármilyen alkoholt fogyasztott volna. Ezután tíz perc múlva megismételték a mérést, és ekkor már negatív értéket mutatott az eszköz. Mint kiderült, valószínűleg a gépjármű utasai, akik a Szekszárdi Szüreti Napokról vitt haza, „belehelték” az autót, és az alkoholos környezet tréfálta meg a szondát. Ez a történet jó tanulság lehet a hétvégén megrendezésre kerülő Móri Bornapokra, azoknak akik sofőrként teljesítenek majd szolgálatot a baráti társaságban.

Sok tényező befolyásolhatja, hogy az alkoholszonda milyen értéket mutat.

Fotó: police.hu

Mi történik akkor, ha hamisan, pozitív értéket jelez az alkoholszonda?

Fontos kiemelni, hogy a rendőrség által használt hitelesített, bizonyító erejű alkoholszondák sokkal pontosabbak a helyszínen lévő eszközöknél. Ha az első fújás pozitív, a protokoll szerint pár perc után újat kell fújni, és szükség esetén további vizsgálat történik, ha kell akár vérvétellel is bizonyítani lehet józanságunkat.

Mi okozza azt, ami miatt hamis értéket jelez a szonda?

Ennek több oka is lehet. Az egyik ilyen az imént felvázolt eset is, amikor az „alkoholos környezet” miatt érzékeli azt a szonda, hogy alkohol található a szervezetben. Ez kialakulhat akár egy kocsmában vagy egy szórakozóhelyen is. Emellett bizonyos szájvizek, gyógyszerek, erjesztett ételek és italok, valamint dohányzás vagy a fertőtlenítők használata is befolyásolhatja a szonda érzékenységét.