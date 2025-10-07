Élménybeszámoló
2 órája
Afganisztánt is megjárt extrém sportoló látogat a megyébe
Zichó Viktor érkezik Kőszárhegyre, aki Afganisztánban szerzett élményeiről mesél az érdeklődőknek.
Túléltem Afganisztánt – 28 nap alatt Afganisztánon át kerékpárral és gyalog címmel tart előadást Zichó Viktor Kőszárhegyen az Országos Könyvtári Napok keretén belül október 9-én, csütörtökön a művelődési házban.
A 18 órakor kezdődő előadáson az extrém sportoló, fotográfus és blogger legfrissebb kalandjait osztja meg a jelenlévőkkel.
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
