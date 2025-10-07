október 7., kedd

Afganisztánt is megjárt extrém sportoló látogat a megyébe

Címkék#Kőszárhegy#Országos Könyvtári Napok#Zichó Viktor

Zichó Viktor érkezik Kőszárhegyre, aki Afganisztánban szerzett élményeiről mesél az érdeklődőknek.

Déri Brenda

Túléltem Afganisztánt – 28 nap alatt Afganisztánon át kerékpárral és gyalog címmel tart előadást Zichó Viktor Kőszárhegyen az Országos Könyvtári Napok keretén belül október 9-én, csütörtökön a művelődési házban.

A 18 órakor kezdődő előadáson az extrém sportoló, fotográfus és blogger legfrissebb kalandjait osztja meg a jelenlévőkkel. 

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.


 


 

 

