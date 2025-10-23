2 órája
A céljuk egy: segíteni a nehezebb sorsú embereken
Nagyszerű misszió az, amit a székesfehérvári Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány végez. Az elmúlt időszakban is számtalan nehezebb sorsú gyermeken és családon segítettek, a jövőben pedig további adománygyűjtéseket terveznek. Horváth Péterrel beszélgettünk.
Horváth Péter az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány kurátora (balra) és Szeglet Imre az alapítvány tiszteletbeli nagykövete
Fotó: S. Töttő Rita / FMH
Önzetlen, odaadó és megismételhetetlen az a munka, amelyet az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány csapata végez napról napra. A székesfehérvári alapítvány célja nemes, segíteni azokat a beteg és hátrányos helyzetű gyerekeket, akik segítségre szorulnak. Az elmúlt időszakban is rengeteg adománygyűjtést indítottak el annak érdekében, hogy segíteni tudjanak, ezzel kapcsolatban beszélgettünk vezetőjükkel, Horváth Péterrel.
A segítség az első az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány számára
A jótékonyság rendkívül fontos az életünk során, azoknak az embereknek a munkája, akik ezt összefogják felbecsülhetetlen. Számtalan nehéz sorsú embertársunk van, akin valamilyen formában segíteni tudunk, csak észre kell vennünk. Ebben hisz Horváth Péter, az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány vezetője is.
– A legfontosabb célunk az, hogy aki hozzánk fordul annak segíteni tudjunk. Elsősorban a beteg és hátrányos helyzetű gyermekek életét szeretnénk könnyebbé és szebbé tenni. Nem mindig egyszerű a feladatunk, hiszen nem minden sikerül úgy, ahogy azt eltervezzük, de így is rengeteg embernek mondhatunk köszönetet – kezdte gondolatait Horváth Péter.
Az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány különlegessége, hogy a sport által próbál segíteni. Ahogyan arról korábban is beszámoltunk már, nem egyszer rendeznek kispályás labdarúgó tornát – az elsőt még 2017 magasságában jegyezték –, amelynek bevételeit szintén jótékony célra fordítják, valamint 2021 óta már mint hivatalos szervezet liciteket is szerveznek.
– Sportmezeket, relikviákat árverezünk el. Ezeknek a java részét felajánlásokból kapjuk, van amiket közvetlenül a sportolóktól kapunk meg dedikálással ellátva. Emellett vannak támogatóink is, akik szintén segítik azt, hogy minél könnyebben elvégezhessük a munkánkat, ami igazából nem is munka, hanem hivatás és szerelem ötvözete – vallott Horváth Péter. Az idei évben például a Cerbona Félmaratonon befolyó felajánlásokat is az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány kapta meg.
Számtalan segítséget nyújtottak az elmúlt időszakban
Beszélgetésünk során Horváth Péter bemutatta, hogy az elmúlt időszakban milyen támogatásokat tudtak nyújtani a nehéz sorsú gyermekeknek és családjaiknak. A nyáron például az egyik támogatójuk segítségével 200 ezer forinttal segítették a Vadvirág Különleges Gyermekotthon lakóinak nyári táborozását. Emellett nagy sikerrel zárult a XXI. Adni Jó Kupa is, amelyet Lepsényben rendeztek meg, erről bővebben IDE KATTINTVA olvashatnak.
– Több egyéni megkeresést is kapunk. Például szeptember elején Sándor Szofinak segítettünk, aki rendkívüli tehetséggel megáldott jégkorong játékos, viszont új korira volt szükségünk. Kaptunk egy üzenetet és azonnal segítettünk is neki. Vagy például segíthettünk a CséBé focicsapatnak is, akiknek teljes felszerelést vásároltunk azért, hogy méltó felszerelésben indulhassanak el egy focitornán – meséli Horváth Péter.
A magánszemélyek felajánlásai mellett többször cégek is beállnak az alapítvány mögé. Ahogy korábban említettük, az idei Cerbona Félmaratonon is volt gyűjtés a jó ügy érdekében. A pályázatok is elengedhetetlenek az életükben, idén pedig például a CRANE vállalat Fund for Widows&Children Alapítványánál is nyertek egyet, amellyel 4500 amerikai dollárt – mai árfolyamon körülbelül 1.5 millió forintot – kaptak, ebből pedig az egyik támogatott kislányukat, Juhász Jankuszt segítették.
– Jankusz kerekesszékben éli a mindennapjait és abban segítettük 444 ezer forinttal, hogy terápiás úszáson tudjon részt venni, ami kedvező hatással van a megkésett vagy eltérő mozgás-, beszéd-, és értelmi fejlődésre, figyelem, önszabályozási és részképesség zavarra, érzelmi kötődési és beilleszkedési problémák kezelésére, kezdeti tartás hibák korrigálására, valamint mozgássérültek vízi fejlesztésére is – újságolja az alapítvány vezetője.
Az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány erejét mutatja, hogy október 2-án egy család azért kereste fel Péteréket, mert kislányuk mellett kisfiúk is megbetegedett, ez pedig óriási terhet tett a nyakukba. A közösség ezután összefogott, a felajánlásokból pedig közel 1.5 millió forinttal tudták segíteni a gyerekek gyógyulását az alapítvány vezetői, Horváth Péter és Szeglet Imre. Ehhez hozzátartozik, hogy a civil felajánlások mellett a Metalforg-Tec Kft. 800 ezer forintos adományt küldtek a két kisgyermek gyógykezelésére.
Egyedül nem menne a sok segítség, lelkileg is megviselő, de örömet is ad
Horváth Péter, és társa, barátja Szeglet Imre jó csapatként működnek együtt, mindent megtesznek azért, hogy a maguk elé kitűzött célokat elérjék. Bár a munka sokszor nagyon nehéz, hiszen rengeteg olyan sorssal találkoznak, ami az embert megérinti, így is töretlenül haladnak előre.
– Fontos kiemelni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor már mi sem tudunk segíteni. Bár megpróbáljuk és mindent megteszünk, de sajnos bekövetkeznek tragédiák. Ez megviseli az embert, viszont nem tehetjük meg, hogy megálljunk, hiszen számtalan nehéz sorssal találkozunk. Ugyanakkor rengeteg örömöt is kapunk, hiszen semmivel sem pótolható az, amikor valakinek segíteni tudunk és láthatjuk a boldogságot és a mosolyt is az emberek arcán – meséli Péter, aki leszögezi, az ő személyük lényegtelen, a legfontosabb az, hogy segíteni tudnak. Hálásak azoknak, akik valaha is felajánlásokkal, mezekkel, vagy éppen részvételükkel segítettek nekik bármiben.
Mindez a sok munka és segítség azonban nem jöhetne létre a támogatók nélkül.
– Rendkívül hálásak vagyunk a főtámogatóinknak, akik minden hónapban bizonyos összegekkel segítenek. Emellett azoknak az élsportolóknak és magánszemélyeknek is szeretnék köszönetet mondani, akik működésünk során mezzel, vagy egyéb relikviával segítették a munkásságunkat. Akármennyire is szeretnénk, de nélkülük ez nem működhetne – fogalmazott az alapítvány vezetője.
Már tervezik a következő tornát, elindult a karácsonyi adománygyűjtés
A jövőre is terveznek már az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítványnál, amely elkezdte szervezni a XXII. Adni Jó Kupa Jótékonysági Kispályás Labdarúgó Tornát. Mint kiderítettük, ezúttal december középen vagy végén rendezik meg a mindig jó hangulatban zajló bajnokságot.
– A helyszín és a pontos időpont kiválasztása még folyamatban van, de már elkezdtük a szervezést. Terveink szerint 100-200 gyermeknek vásárolunk vadonatúj játékot és ugyanennyi családnak készítünk tartós élelmiszercsomagot karácsonyra – fogalmazott Horváth Péter. Hozzátette, a különböző mezliciteket a személyes Facebook profilján, valamint az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány oldalán találhatják meg az érdeklődők.
A pénzbeli felajánlások és a jótékonysági mezlicitek mellett ezúttal is várják a tartós élelmiszer felajánlásokat is az Adni Jó Kupások, valamint a vadonatúj játékokat is, amely minden korosztály számára hasznos lehet.
Nehéz helyzetbe kerültek, de dolgoznak a megoldáson
Az alapítványok élete sokszor nem egyszerű, hiszen a sok munka mellett kiadások is sújtják őket. Ezeket enyhítik az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány állandó támogatói, azonban ebben az évben sajnos nehéz helyzetbe került az alapítvány.
– Sajnos az idei évben nem sikerült új támogatóra találni. Érezhető, hogy ez az év mindenkinek elég nehéz, de ha sok helyre elér ez a felhívás talán sikerrel tudunk járni. Nonprofit szervezetünk várja olyan vállalkozások jelentkezését, akik havi, fix összeggel támogatnák a működési költségeinket. Ezért cserébe a járművemre felhelyezésre kerülne a cég logója, valamint a forgalmas helyen lévő irodánk homlokzatára is, de az általunk szervezett rendezvényeken is megjelenést biztosítanánk a támogatóink számára – meséli Péter, aki hozzáteszi, szeretnék folytatni ezt a támogatói munkát és segíteni azokat, akiknek egy kicsit nehezebb az életük, mint a nagy többségnek. Ahogy mondja "segíts, hogy segíthessünk."