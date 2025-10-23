A céljuk egy: segíteni a nehezebb sorsú embereken

Önzetlen, odaadó és megismételhetetlen az a munka, amelyet az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány csapata végez napról napra. A székesfehérvári alapítvány célja nemes, segíteni azokat a beteg és hátrányos helyzetű gyerekeket, akik segítségre szorulnak. Az elmúlt időszakban is rengeteg adománygyűjtést indítottak el annak érdekében, hogy segíteni tudjanak, ezzel kapcsolatban beszélgettünk vezetőjükkel, Horváth Péterrel.

Legutóbb Lottinak és Máténak szerveztek adománygyűjtést

A jótékonyság rendkívül fontos az életünk során, azoknak az embereknek a munkája, akik ezt összefogják felbecsülhetetlen. Számtalan nehéz sorsú embertársunk van, akin valamilyen formában segíteni tudunk, csak észre kell vennünk. Ebben hisz Horváth Péter, az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány vezetője is.

– A legfontosabb célunk az, hogy aki hozzánk fordul annak segíteni tudjunk. Elsősorban a beteg és hátrányos helyzetű gyermekek életét szeretnénk könnyebbé és szebbé tenni. Nem mindig egyszerű a feladatunk, hiszen nem minden sikerül úgy, ahogy azt eltervezzük, de így is rengeteg embernek mondhatunk köszönetet – kezdte gondolatait Horváth Péter.

Az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány különlegessége, hogy a sport által próbál segíteni. Ahogyan arról korábban is beszámoltunk már, nem egyszer rendeznek kispályás labdarúgó tornát – az elsőt még 2017 magasságában jegyezték –, amelynek bevételeit szintén jótékony célra fordítják, valamint 2021 óta már mint hivatalos szervezet liciteket is szerveznek.

– Sportmezeket, relikviákat árverezünk el. Ezeknek a java részét felajánlásokból kapjuk, van amiket közvetlenül a sportolóktól kapunk meg dedikálással ellátva. Emellett vannak támogatóink is, akik szintén segítik azt, hogy minél könnyebben elvégezhessük a munkánkat, ami igazából nem is munka, hanem hivatás és szerelem ötvözete – vallott Horváth Péter. Az idei évben például a Cerbona Félmaratonon befolyó felajánlásokat is az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány kapta meg.

Számtalan segítséget nyújtottak az elmúlt időszakban

Beszélgetésünk során Horváth Péter bemutatta, hogy az elmúlt időszakban milyen támogatásokat tudtak nyújtani a nehéz sorsú gyermekeknek és családjaiknak. A nyáron például az egyik támogatójuk segítségével 200 ezer forinttal segítették a Vadvirág Különleges Gyermekotthon lakóinak nyári táborozását. Emellett nagy sikerrel zárult a XXI. Adni Jó Kupa is, amelyet Lepsényben rendeztek meg.