A Világ Legnagyobb Tanórája a soponyai iskolában

A Világ Legnagyobb Tanórája az első világméretű oktatási projekt, melyen keresztül minden gyermek megismerheti a fenntartható fejlődést szolgáló globális célokat. Az idei programsorozat Magyarországon tizenegyedik alkalommal, szeptember 29. és október 3. között rendezik meg. Az oktatási projekt kiemelt témája ebben az évben a Velünk élő állatok nevet viseli. A kiemelt téma feldolgozását korosztályokra bontott oktatócsomagok, pályázatok, a program módszertani lépéseit bemutató tanári kisokos, valamint online webináriumi konzultációk is segítik. A soponyai általános iskolában Kajári Henrietta biológia-környezetvédelem szakos tanárnő vezetésével zajlanak az osztályokban a tanórák.





