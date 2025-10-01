október 1., szerda

A Világ Legnagyobb Tanórája a soponyai iskolában

A soponyai Zichy János Általános Iskola a kezdetektől minden évben, így ebben a tanévben is, ismételten csatlakozott a Világ Legnagyobb Tanórája elnevezésű nemzetközi oktatási projekthez – mondta el lapunknak Hollósi Lászlóné Anikó iskolaigazgató.

V. Varga József
Fenntartható fejlődés – Velünk élő állatok. Kajári Henrietta tanárnő a 6. osztályosok tanóráján

Forrás: az iskola

A Világ Legnagyobb Tanórája az első világméretű oktatási projekt, melyen keresztül minden gyermek megismerheti a fenntartható fejlődést szolgáló globális célokat. Az idei programsorozat Magyarországon tizenegyedik alkalommal, szeptember 29. és október 3. között rendezik meg. Az oktatási projekt kiemelt témája ebben az évben a Velünk élő állatok nevet viseli. A kiemelt téma feldolgozását korosztályokra bontott oktatócsomagok, pályázatok, a program módszertani lépéseit bemutató tanári kisokos, valamint online webináriumi konzultációk is segítik. A soponyai általános iskolában Kajári Henrietta biológia-környezetvédelem szakos tanárnő vezetésével zajlanak az osztályokban a tanórák.



 

