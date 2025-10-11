A vidéki élet szépségei

Nem baj, ha elfelejted bezárni a bejárati ajtót és az sem, ha tárva nyitva hagyod a nagykaput, de még az sem gond, hogy nincs itthon fájdalomcsillapító, mert a szomszéd este 8-kor is ad. Nagyjából így tudnám leírni azt, hogy milyen is a falusi élet. Lassabb, közvetlenebb, emberibb. Habár ideáig sem nagyvárosban laktunk, de a mostani ideiglenes lakhelyünk mégis merőben eltér a megszokottól. Fura, hogy egy normális kisbolt és zöldséges van, ahogy az is, hogy egy nagyobb áruházért vagy drogériáért 25 percet kell autókázni. De tudják mi fura még? Nem rohanni, lelassulni, lovak mellett sétálni a mezőn, köszönni csakúgy, őzet látni séta közben, kakaskukorékolásra ébredni...