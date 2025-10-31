október 31., péntek

Farkas névnap

14°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejér múltidéző emlékei

1 órája

A temető, melyben hazánk nagyjai nyugszanak

Címkék#híresség#arcanum#temető

Nemzetünk panteonjának tartják a Fiumei úti sírkertet, melyet a közbeszédben, főleg régebben Kerepesi úti temetőnek vagy Kerepesi temetőnek emlegettek. Itt nyugszik országunk több kiemelkedő alakja.

Déri Brenda

A Fejér Megyei Hírlap 20 évvel ezelőtti lapszámában a világ leghíresebb temetőiről írt, köztük a Budapesten található Kerepesi temetőről, melyet a legrégebb óta működő budapesti keresztény sírkertként említenek. 

Mint írják a temető 1849-ben nyílt meg és olyan, a magyar történelemből és irodalomból ismert alakok nyugszanak itt, mint Vörösmarty Mihály, akinek 1855-ben volt a temetése. De itt nyugszik Deák Ferenc és Kossuth Lajos is. Előbbinek a temetését a sírkert történetének addigi legmonumentálisabb szertartásaként emlegetik.

Mellettük Jókai Mór, Heltai Jenő, Ybl Miklos és Csontváry Kosztka Tivadar sírhelyei is itt találhatók. 

„A XX. század derekára a Kerepesi lett Európa műemlékekben egyik leggazdagabb sírkertje, noha az itt eltemetett hírességek száma jóval kevesebb, mint a Farkasréti temetőben, ahol a helyi és országos ismertségű halottak száma a tízezret is meghaladja” – írják. 



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu