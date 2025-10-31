A temető, melyben hazánk nagyjai nyugszanak

A Fejér Megyei Hírlap 20 évvel ezelőtti lapszámában a világ leghíresebb temetőiről írt, köztük a Budapesten található Kerepesi temetőről, melyet a legrégebb óta működő budapesti keresztény sírkertként említenek.

Mint írják a temető 1849-ben nyílt meg és olyan, a magyar történelemből és irodalomból ismert alakok nyugszanak itt, mint Vörösmarty Mihály, akinek 1855-ben volt a temetése. De itt nyugszik Deák Ferenc és Kossuth Lajos is. Előbbinek a temetését a sírkert történetének addigi legmonumentálisabb szertartásaként emlegetik.

Mellettük Jókai Mór, Heltai Jenő, Ybl Miklos és Csontváry Kosztka Tivadar sírhelyei is itt találhatók.

„A XX. század derekára a Kerepesi lett Európa műemlékekben egyik leggazdagabb sírkertje, noha az itt eltemetett hírességek száma jóval kevesebb, mint a Farkasréti temetőben, ahol a helyi és országos ismertségű halottak száma a tízezret is meghaladja” – írják.





