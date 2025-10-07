október 7., kedd

Amália névnap

13°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Folytatódik a Kodolányin a Szabadegyetem

1 órája

A pákozdi Rigó Jancsi szerelmi botrányának titkai

Címkék#Katona Csaba#Rigó Jancsi#Kodolányi János Egyetem Szabadegyetem

A Kodolányi János Egyetem Szabadegyetemén tart előadást október 9-én, csütörtökön Katona Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár tudományos munkatársa „Pákozdtól New Yorkig. A 19. század végének legnagyobb celebbotránya” címmel. Vajon miről lesz majd szó?

Tihanyi Tamás
A pákozdi Rigó Jancsi szerelmi botrányának titkai

Katona Tamás történész tart előadást a Kodolányi János Egyetemen

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Nos, igazán nem nagy kockázat fogadni arra, hogy Katona Csaba történetének hőse nem más, mint Rigó Jancsi, aki 1858-ban született Pákozdon és 1927-ben halt meg New Yorkban, vagy egyes források szerint már itthon. Jancsi  – aki a legenda szerint már ötévesen hegedült – zenekarával 1896-ban egy párizsi étteremben a belga herceg és fiatal felesége, Clara előtt muzsikált, és állítólag a hercegné azonnal beleszeretett a magyar gyökerű cigányprímásba.

Rigó Jancsi és a hercegné
Forrás: sumidamagazin.com

 Ez persze botrányt és egyben hatalmas világszenzációt hozott és a legnagyobb példányszámú lapok címoldalára kerültek. Egyébként a sztorinak nem csak Pákozd az egyetlen Fejér vármegyei helyszíne, hiszen Jancsi egy időben a koronázó városban hegedült – nem is akárhogyan. Aztán jött a főváros, Nyugat-Európa, a világhír és a botrány. És igen, róla nevezte el egy cukrász azóta is kedvelt süteményét, a Rigójancsit. Később,  ahogyan ő elhagyta a hercegnőért a feleségét, úgy hagyták őt is faképnél, csillaga leáldozott és sok viszontagság után, egy fillér nélkül halt meg New Yorkban: más vélemények szerint azonban Fejér vármegyében.

Vajon mi lehet mindebből a teljes igazság és a tanulság? Katona Tamás történész szabadegyetemi előadását az alábbi linkre kattintva bárki élvezheti: Szabadegyetemi előadások - 25-26-1 Félév | Értekezlet-csatlakozás | Microsoft Teams

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu