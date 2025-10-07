A pákozdi Rigó Jancsi szerelmi botrányának titkai

Nos, igazán nem nagy kockázat fogadni arra, hogy Katona Csaba történetének hőse nem más, mint Rigó Jancsi, aki 1858-ban született Pákozdon és 1927-ben halt meg New Yorkban, vagy egyes források szerint már itthon. Jancsi – aki a legenda szerint már ötévesen hegedült – zenekarával 1896-ban egy párizsi étteremben a belga herceg és fiatal felesége, Clara előtt muzsikált, és állítólag a hercegné azonnal beleszeretett a magyar gyökerű cigányprímásba.

Rigó Jancsi és a hercegné

Forrás: sumidamagazin.com

Ez persze botrányt és egyben hatalmas világszenzációt hozott és a legnagyobb példányszámú lapok címoldalára kerültek. Egyébként a sztorinak nem csak Pákozd az egyetlen Fejér vármegyei helyszíne, hiszen Jancsi egy időben a koronázó városban hegedült – nem is akárhogyan. Aztán jött a főváros, Nyugat-Európa, a világhír és a botrány. És igen, róla nevezte el egy cukrász azóta is kedvelt süteményét, a Rigójancsit. Később, ahogyan ő elhagyta a hercegnőért a feleségét, úgy hagyták őt is faképnél, csillaga leáldozott és sok viszontagság után, egy fillér nélkül halt meg New Yorkban: más vélemények szerint azonban Fejér vármegyében.

