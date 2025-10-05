2 órája
A pákozdi könyvvásár bevétele jó ügyeket szolgál
Jótékonysági, adománygyűjtő könyvvásárt rendeznek október 8-án, szerdán reggel 8 órától délután 16 óráig a pákozdi Kultúra Házában. Mindenféle témában találhat majd köteteket a látogató, ráadásul az általa meghatározott összeggel jó ügyeket szolgál.
A vásár kínálatát a pákozdi községi könyvtár kötetei közül válogatják majd ki
Forrás: feol.hu
Molnár Nelli, a pákozdi könyvtár vezetője a FEOL-nak elmondta: szótárak, a diákság számára kötelező olvasmányok, szépirodalmi kötetek, szórakoztató, tudományos-ismeretterjesztő és gyermekkönyvek, regények egyaránt megtalálhatók lesznek aznap a kínálatban. Nem lesz meghatározva a könyvek ára, mindenki annyit fizet, amennyit gondol: a tapasztalatok szerint egyébként így általában magasabb a bevétel, mintha árcédulával maguk határoznák meg a kiadványok árát. A kínálatban vegyesen lesznek új állapotú és használtabb, a könyvtárban már hosszabb ideje polcon lévő példányok. Az adománygyűjtéssel a HEROSZ Fehérvári Állatotthon munkáját támogatják majd, azokat a könyveket pedig, amelyek nem találnak gazdára, a község melletti ipari parkban logisztikai központot üzemeltető, idén harminc éves Baptista Szeretetszolgálat juttatja el szociális intézményeibe, jellemzően hajléktalanszállóiba, idősotthonaiba, családok átmeneti otthonaiba.
A jótékonysági, adománygyűjtő könyvvásárhoz kapcsolódó esemény lesz, hogy Krepsz Gyöngyi, a HEROSZ Fehérvári Állatotthon vezetője, zoológus október 15-én, szerdán 16 óra 30-kor előadást tart a felelős állattartásról és szívesen válaszol a hozzá fordulók kérdéseire. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a pákozdi Kultúra Házában.