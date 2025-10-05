október 5., vasárnap

Mindenféle témában kínálnak majd olvasnivalót

2 órája

A pákozdi könyvvásár bevétele jó ügyeket szolgál

Címkék#Molnár Nelli#könyvvásár#HEROSZ Fehérvári Állatotthon#könyvtár

Jótékonysági, adománygyűjtő könyvvásárt rendeznek október 8-án, szerdán reggel 8 órától délután 16 óráig a pákozdi Kultúra Házában. Mindenféle témában találhat majd köteteket a látogató, ráadásul az általa meghatározott összeggel jó ügyeket szolgál.

Tihanyi Tamás
A vásár kínálatát a pákozdi községi könyvtár kötetei közül válogatják majd ki

Forrás: feol.hu

Molnár Nelli, a pákozdi könyvtár vezetője a FEOL-nak elmondta: szótárak, a diákság számára kötelező olvasmányok, szépirodalmi kötetek, szórakoztató, tudományos-ismeretterjesztő és gyermekkönyvek, regények egyaránt megtalálhatók lesznek aznap a kínálatban. Nem lesz meghatározva a könyvek ára, mindenki annyit fizet, amennyit gondol: a tapasztalatok szerint egyébként így általában magasabb a bevétel, mintha árcédulával maguk határoznák meg a kiadványok árát. A kínálatban vegyesen lesznek új állapotú és használtabb, a könyvtárban már hosszabb ideje polcon lévő példányok. Az adománygyűjtéssel a HEROSZ Fehérvári Állatotthon munkáját támogatják majd, azokat a könyveket pedig, amelyek nem találnak gazdára, a község melletti ipari parkban logisztikai központot üzemeltető, idén harminc éves Baptista Szeretetszolgálat juttatja el szociális intézményeibe, jellemzően hajléktalanszállóiba, idősotthonaiba, családok átmeneti otthonaiba.

Krepsz Gyöngyi zoológus „viszonzásul” előadást tart az intézményben
Forrás: HEROSZ  

A jótékonysági, adománygyűjtő könyvvásárhoz kapcsolódó esemény lesz, hogy Krepsz Gyöngyi, a HEROSZ Fehérvári Állatotthon vezetője, zoológus október 15-én, szerdán 16 óra 30-kor előadást tart a felelős állattartásról és szívesen válaszol a hozzá fordulók kérdéseire. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a pákozdi Kultúra Házában.

 

