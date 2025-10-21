A nő, és ami idegesítő a férfiak számára

Vannak férfiak, akiket minden idegesít, és vannak olyanok, akikben az az idegesítő, hogy soha semmi sem idegesíti őket. Vannak nők, akik mindent elkövetnek, hogy ne legyenek idegesítőek, de mindhiába, ugyanakkor vannak, akik egyetlen lépést sem tesznek ilyen irányokba. Hiába különbözik ennyire a nő és a férfi, mégsem bírják ki egymás nélkül.

A nő önkritikát gyakorol

Feltette a feol.hu azt a találós kérdést, hogy: Nők csinálják, és a férfiakat bosszantja. Mi az? A válaszadók zöme, bármennyire is váratlan, a nők közül került ki, és nem is próbálták palástolni, hogy tisztában vannak a válasszal. A nem kevés önkritikát gyakorló, nőktől érkező komment közül több is az indulással kapcsolatos, mint például, hogy sokáig tart a „készülődés”, hogy végtelen ideig megy a „hajszárító”, de a legnagyobb probléma a nőkkel, a nők szerint is, a sok „beszéd”.

Örök harc, hogy ki a jobb ügyesebb hangosabb

A nők más területeken is elismerték, hogy vannak velük gondok, ilyen a „horkolás”, a „vezetés”, ugyanakkor voltak harciasabbak is. Szerintük a férfiakat a nők által elvégzett munkák zavarják a legjobban, így például a „festés, a takarítás”.

Aztán valahogy mégis béke lesz

A férfiak egy része szeretne a női lélek rejtelmeibe is elmerülni, ezért sokan elkövetik azt a hibát, hogy kérdéseket tesznek fel. Az egyik férfi válaszadót az bosszantja a legjobban, amikor a „– Mi a bajod kezdetű kérdésre az a válasz, hogy: – Semmi.”

Bizonyára nem tudja még, hogy azért az a válasz, hogy semmi, mert ha nem tudja a férfi magától, hogy mi a baj, akkor felesleges neki elmagyarázni. És ha már semmi, akkor jöhetnek a szélsőségek, vagyis a mindenek. Sokak szerint a férfiakat „minden” idegesíti, amit a nők csinálnak, sőt, egy hölgy válaszadó is azon az állásponton van, hogy a nő forró testén kívül minden bosszantja az urakat, bármit is csinál a nő, és ebbe a halmazba beletartozik a rendszerint rosszul időzített „fejfájás” is. Vagy a gasztronómiához, a bécsi szelethez, vagy ehhez a témához kapcsolódik szorosan, egy hölgy válasza, mely szerint „a hajnali húspacskolás” bosszantja a férfiakat igazából.