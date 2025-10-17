október 17., péntek

A legnagyobb hiba

Szabó Róbert

Azt mondják, a szív útjai kifürkészhetetlenek — főleg, ha az ember rossz irányt választ a térképen. Én is eltévedtem egyszer, és olyan világba csöppentem, ahol a szavak csillogtak, de az érzések hamisak voltak. Azóta tudom: a naivitás drága mulatság, de legalább jó tanító. A leckét megtanultam, következhet a vizsga, aztán kiderül, hogy milyen kisdiák voltam. Én csak reménykedem benne, hogy jelesre vizsgázom. Az iskolában ez általában sikerült, az életben eddig még annyira nem. De talán mostanra megtanultam olvasni a sorok között, figyelni a csendet, és felismerni, mikor hamis a mosoly. Mert végül minden tévedés a helyére kerül — ha másként nem, hát a tapasztalat polcán, egy újabb fejezetként az emberi szív tankönyvében.

 

