Feol podcast
1 órája
A juhász, aki a természet ritmusára él – beszélgetés Juhász Imrével Szabadegyházán
Podcast stúdiónk külső helyszínre költözött, egy csodálatos helyszínen különlegesen kedves vendéglátásban volt részünk! Szabadegyházán, a napsütéses őszi délutánban érkeztünk meg Juhász Imréhez, aki párjával együtt fogadott bennünket.
Fotó: BOKA / FMH
Már a kapuban érezni lehetett azt a nyugalmat, amit csak az tud, aki a természet ritmusában él.
A juhok királya és a juhász lelke
2025.10.18. 07:00
A magyar puszta egyik utolsó juhásza: Juhász Imre és a rackajuh titkai (videó, galéria)
Imre – akinek neve is a hivatását hordozza – igazi juhász, s nemcsak beszél róla, hanem nap mint nap megéli, mit jelent e mesterség ősi tisztasága. A beszélgetésben megismerjük a szakma jövőjét, a suba készítés titkait és a racka juhok történetét is.
