Feol podcast

1 órája

A juhász, aki a természet ritmusára él – beszélgetés Juhász Imrével Szabadegyházán

Címkék#feol podcast#juhász#Juhász Imre

Podcast stúdiónk külső helyszínre költözött, egy csodálatos helyszínen különlegesen kedves vendéglátásban volt részünk! Szabadegyházán, a napsütéses őszi délutánban érkeztünk meg Juhász Imréhez, aki párjával együtt fogadott bennünket.

Bokányi Zsolt
A juhász, aki a természet ritmusára él – beszélgetés Juhász Imrével Szabadegyházán

Fotó: BOKA / FMH

 Már a kapuban érezni lehetett azt a nyugalmat, amit csak az tud, aki a természet ritmusában él. 

Imre – akinek neve is a hivatását hordozza – igazi juhász, s nemcsak beszél róla, hanem nap mint nap megéli, mit jelent e mesterség ősi tisztasága. A beszélgetésben megismerjük a szakma jövőjét, a suba készítés titkait és a racka juhok történetét is. 

Feol podcast

