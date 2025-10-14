Talán az egyik legrosszabb érzés az életben a hiány. Az a fajta, amikor nem is tudjuk pontosan, mi az, ami hiányzik. Gondolkodunk, tűnődünk, kutatjuk, mivel enyhíthetnénk ezt az ürességet. A legjobb, ha egyszer megtaláljuk a választ — ha felismerjük, mi az, amit keresünk. De ha ez nem sikerül, meg kell tanulnunk együtt élni vele. A hiány mindig ott marad bennünk: idővel talán halkul a fájdalma, de az apró tüske sosem múlik el teljesen. Én most ebben a fázisban vagyok. Próbálom elfogadni, hogy valami hiányzik, még ha nem is tudom megfogalmazni, mi az. De úgy döntöttem, nem keresem tovább. Nem akarom, hogy a hiány árnyéka elhomályosítsa azokat a pillanatokat, amelyek valóban számítanak.