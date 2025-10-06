október 6., hétfő

A Hétvezér iskola nyerte a XIII. Aszalvölgyi Focikupát (galéria)

Szombat délelőtt tartották a XIII. Aszalvölgyi Focikupát, amelynek keretében egészségmegőrző és családi programok is várták a résztvevőket a Túrózsáki úti szabadidőparkban. A focikupáért való küzdelemben hat székesfehérvári iskola focicsapata vett részt, s végül az is eldőlt, ki állhat a dobogó legfelső fokára.

A Hétvezér iskola nyerte a XIII. Aszalvölgyi Focikupát (galéria)

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Deák Lajosné önkormányzati képviselő nyitotta meg szombaton a XIII. Aszalvölgyi Focikupát a Túrózsáki úti szabadidőparkban. Idén hat iskola, a Felősvárosi, a Hétvezér, aKossuth Lajos, a Széna Téri, a Vasvári Pál és a Zentai Úti Általános Iskola negyedik osztályosok alkotta csapatai vettek részt a focikupán. Míg a gyerekek rúgták a bőrt, a felnőttek egészségügyi szűréseken, és a környezetbarát életvitellel ismertető foglalkozásokon vehettek részt.

XIII. Aszalvölgyi Focikupa

Fotók: Fehér Gábor / FMH

A XIII. Aszalvölgyi Focikupát végül a Hétvezér Általános Iskola csapata vihette el. Második helyen a Kossuth Lajos Általános Iskola csapata, míg a harmadik helyen a Széna Téri Általános Iskola csapata végzett.

 

 

 

