2 órája
A Hétvezér iskola nyerte a XIII. Aszalvölgyi Focikupát (galéria)
Szombat délelőtt tartották a XIII. Aszalvölgyi Focikupát, amelynek keretében egészségmegőrző és családi programok is várták a résztvevőket a Túrózsáki úti szabadidőparkban. A focikupáért való küzdelemben hat székesfehérvári iskola focicsapata vett részt, s végül az is eldőlt, ki állhat a dobogó legfelső fokára.
Fotó: Fehér Gábor / FMH
Deák Lajosné önkormányzati képviselő nyitotta meg szombaton a XIII. Aszalvölgyi Focikupát a Túrózsáki úti szabadidőparkban. Idén hat iskola, a Felősvárosi, a Hétvezér, aKossuth Lajos, a Széna Téri, a Vasvári Pál és a Zentai Úti Általános Iskola negyedik osztályosok alkotta csapatai vettek részt a focikupán. Míg a gyerekek rúgták a bőrt, a felnőttek egészségügyi szűréseken, és a környezetbarát életvitellel ismertető foglalkozásokon vehettek részt.
XIII. Aszalvölgyi FocikupaFotók: Fehér Gábor / FMH
A XIII. Aszalvölgyi Focikupát végül a Hétvezér Általános Iskola csapata vihette el. Második helyen a Kossuth Lajos Általános Iskola csapata, míg a harmadik helyen a Széna Téri Általános Iskola csapata végzett.
