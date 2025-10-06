A Hétvezér iskola nyerte a XIII. Aszalvölgyi Focikupát (galéria)

Deák Lajosné önkormányzati képviselő nyitotta meg szombaton a XIII. Aszalvölgyi Focikupát a Túrózsáki úti szabadidőparkban. Idén hat iskola, a Felősvárosi, a Hétvezér, aKossuth Lajos, a Széna Téri, a Vasvári Pál és a Zentai Úti Általános Iskola negyedik osztályosok alkotta csapatai vettek részt a focikupán. Míg a gyerekek rúgták a bőrt, a felnőttek egészségügyi szűréseken, és a környezetbarát életvitellel ismertető foglalkozásokon vehettek részt.