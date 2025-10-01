A fájdalom a tetoválások mögött

A tetoválások számomra mindig többet jelentettek puszta dísznél. Eleinte akkor varrattam magamra, amikor egy-egy nehéz időszak után szükségem volt emlékeztetőre: a fájdalomra, amit át kellett élnem, és ezek számomra azt jelképezik, hogy túléltem, erősebbé váltam. Akkoriban a bőrömre vésett minták a küzdelmeim lenyomatai voltak és egyben a gyógyulás része. Ma már más a jelentésük: a tetoválásaim inspirálnak, előre visznek, és nemcsak a múltat őrzik, hanem a jövőmre is hatással vannak, mert mindig emlékeztetnek azokra a célokra, amelyeket kitűztem magam elé. Néha nehéz megválasztani a jó mintát, azt, amit életem végéig hordozni fogok, de igazság szerint nem is a minta a lényeg, hanem, amit képvisel, amit számomra jelent, és az, hogy emlékeztet arra, hogy sosem szabad feladni.