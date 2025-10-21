október 21., kedd

Orsolya névnap

14°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Isten Éltesse!

1 órája

90. születésnapja alkalmából köszöntötték Ilonka nénit

Címkék#Polgárdi#születésnap#köszöntés

Kedd délelőtt a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Polgárdi Telephelyén köszöntötték a 90 esztendős Czirkelbach Jánosné Ilonka nénit.

Feol.hu
90. születésnapja alkalmából köszöntötték Ilonka nénit

Forrás: Polgárdi Hírek

A család tagjai, Kulcsár Emőke, az intézmény telephelyvezetője, valamint Köntös Zoltán alpolgármester tortával, virággal és miniszterelnöki oklevéllel köszöntötte Ilonka nénit, akiből bizony előtört néhány meghatódott könnycsepp a meglepetés láttán. Nem sokkal később azonban a meghatódottságot ismét a nevetés váltotta fel, előkerültek ugyanis a pezsgős poharak és egy-egy ünnepi koccintással koronázták meg ezt a szép kerek évszámot. 

Forrás: Polgárdi Hírek

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu