Isten Éltesse!
1 órája
90. születésnapja alkalmából köszöntötték Ilonka nénit
Kedd délelőtt a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Polgárdi Telephelyén köszöntötték a 90 esztendős Czirkelbach Jánosné Ilonka nénit.
Forrás: Polgárdi Hírek
A család tagjai, Kulcsár Emőke, az intézmény telephelyvezetője, valamint Köntös Zoltán alpolgármester tortával, virággal és miniszterelnöki oklevéllel köszöntötte Ilonka nénit, akiből bizony előtört néhány meghatódott könnycsepp a meglepetés láttán. Nem sokkal később azonban a meghatódottságot ismét a nevetés váltotta fel, előkerültek ugyanis a pezsgős poharak és egy-egy ünnepi koccintással koronázták meg ezt a szép kerek évszámot.
