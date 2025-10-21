90. születésnapja alkalmából köszöntötték Ilonka nénit

A család tagjai, Kulcsár Emőke, az intézmény telephelyvezetője, valamint Köntös Zoltán alpolgármester tortával, virággal és miniszterelnöki oklevéllel köszöntötte Ilonka nénit, akiből bizony előtört néhány meghatódott könnycsepp a meglepetés láttán. Nem sokkal később azonban a meghatódottságot ismét a nevetés váltotta fel, előkerültek ugyanis a pezsgős poharak és egy-egy ünnepi koccintással koronázták meg ezt a szép kerek évszámot.

Forrás: Polgárdi Hírek