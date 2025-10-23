Székesfehérvár színpadán az 1956-os álmok – vastapssal ünnepelte a közönség a Teleki Diákszínpadot (galéria, videó)

Október 23-án Fejér vármegye valamennyi településén közös emlékezéssel hajtottak fejet az 1956-os forradalom hősei előtt. Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban a Teleki Diákszínpad mutatta be Az 56-os szín című történelmi ihletésű fantáziajátékot. A produkció szövegét és rendezését Somos Ákos jegyezte. Az estet ünnepi köszöntők vezették fel: Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András és a vármegyei közgyűlés elnöke, Molnár Krisztián osztotta meg gondolatait az emlékezés és a szabadság jelentőségéről az '56-os megemlékezésen.

Fotó: Fehér Gábor - FMH

'56-os megemlékezés Székesfehérváron

„A mi nemzedékünk a szabadság örököse. Éppen ezért szeretnék mindenkit óva inteni attól, hogy ezt a felbecsülhetetlen értéket könnyelmű történelmi párhuzamokkal csorbítsa. A szélmalmok helyébe óriásokat képzelni, a történelem legsötétebb időszakaira használt fogalmakat fegyverként ragadni és Don Quijote módjára nekik rontani, az valójában azoknak a szabadságharcosoknak és hősöknek a meggyalázása, akiknek valóban a történelem óriásaival kellett szembeszállniuk” – mondta Cser-Palkovics András csütörtök este a Vörösmarty Színház nagyszínpadán, hozzáfűzve, hogy az igazi tiszteletadás és bátorság az, ha egymást is tisztelve élünk és nem pedig visszaélünk a szabadság egyik nagy vívmányával, a szabad, de érdemi vita lehetőségével, valamint ha képesek vagyunk a különbségeinken felülemelkedni, közös célokat találni, és azokat egységben megvalósítva végül egy olyan várost továbbadni a következő generációnak, mely a környezetében és közösségében is méltó marad Szent István akaratához és 1956 fehérvári fiataljainak álmaihoz.

„Nem érti ezt az a sok ember, Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csend lett”– idézett Márai Sándor Mennyből az angyal című verséből Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében, azzal folytatva, hogy a magyar nemzet sorsa nehéz küzdelmek sora, majd figyelmeztetett a nyugati világ divatos szabadságeszményének veszélyeire, mely „szembeállítja egymással az autonóm egyének szabadságát, az autonóm polgárok közösségét a nemzettel”.