2 órája

Székesfehérvár színpadán az 1956-os álmok – vastapssal ünnepelte a közönség a Teleki Diákszínpadot (galéria, videó)

Címkék#megemlékezés#színház#vörösmarty színház#1956-os forradalom#Teleki Diákszínpad#beszéd

Október 23-án megyeszerte tartottak megemlékezéseket az 1956-os forradalom és szabadságharc előtt tisztelegve. Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban mutatta be a Teleki Diákszínpad Az 56-os szín című történelmi fantáziajátékot, melyet Somos Ákos írt és rendezett. Az '56-os megemlékezésen beszédet mondott Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere és Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke.

Feol.hu

Október 23-án Fejér vármegye valamennyi településén közös emlékezéssel hajtottak fejet az 1956-os forradalom hősei előtt.

Fotó: Fehér Gábor - FMH

'56-os megemlékezés Székesfehérváron

„A mi nemzedékünk a szabadság örököse. Éppen ezért szeretnék mindenkit óva inteni attól, hogy ezt a felbecsülhetetlen értéket könnyelmű történelmi párhuzamokkal csorbítsa. A szélmalmok helyébe óriásokat képzelni, a történelem legsötétebb időszakaira használt fogalmakat fegyverként ragadni és Don Quijote módjára nekik rontani, az valójában azoknak a szabadságharcosoknak és hősöknek a meggyalázása, akiknek valóban a történelem óriásaival kellett szembeszállniuk” – mondta Cser-Palkovics András csütörtök este a Vörösmarty Színház nagyszínpadán, hozzáfűzve, hogy az igazi tiszteletadás és bátorság az, ha egymást is tisztelve élünk és nem pedig visszaélünk a szabadság egyik nagy vívmányával, a szabad, de érdemi vita lehetőségével, valamint ha képesek vagyunk a különbségeinken felülemelkedni, közös célokat találni, és azokat egységben megvalósítva végül egy olyan várost továbbadni a következő generációnak, mely a környezetében és közösségében is méltó marad Szent István akaratához és 1956 fehérvári fiataljainak álmaihoz. 

„Nem érti ezt az a sok ember, Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csend lett”– idézett Márai Sándor Mennyből az angyal című verséből Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében, azzal folytatva, hogy a magyar nemzet sorsa nehéz küzdelmek sora, majd figyelmeztetett a nyugati világ divatos szabadságeszményének veszélyeire, mely „szembeállítja egymással az autonóm egyének szabadságát, az autonóm polgárok közösségét a nemzettel”.

Az ünnepi beszédek után a Teleki Diákszínpad Az 56-os szín című előadását láthatta a közönség. A darab, amelyet Somos Ákos írt és rendezett, vastapsot kapott, a közönség soraiból többen állva ünnepelték a látottakat.

