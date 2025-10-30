október 2., csütörtök

Petra névnap

12°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Osztálytalálkozó

38 perce

30 éves osztálytalálkozónak adott otthont Gárdony

Címkék#összejövetel#Gárdonyban#Haidinger Erika#osztálytalálkozó

Az 1995-ben a székesfehérvári, akkori Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola Vendéglátóipari technikusai találkoztak Gárdonyban 2025. szeptember 26-án egy vendégházban. A 30. évforduló alkalmából megrendezett összejövetelt Hajdú Judit hatalmas lelkesedéssel, munkával szervezte meg. Melynek köszönhetően 26 akkori diákhoz 3 tanáruk, Horváth Hubáné Jávorka, Vidáné Moroz Szimóna és Palánki József csatlakozott.

Feol.hu

A gyülekező 15 órakor kezdődött, amelyhez az este folyamán folyamatosan érkeztek a résztvevők az ország egész területéről és külföldről is. A 30. évfordulós találkozó szuper hangulatát az addigra megérkező rossz idő sem tudta elrontani. Rengeteg nevetés övezte a sok-sok felidézett emléket. Többen régi fényképeket is hoztak magukkal. Mosolyogtató volt, hogy azok nézegetéséhez már előkerültek a szemüvegek többünknél.

30 éves osztálytalálkozó
A 30. évforduló alkalmából találkoztak Gárdonyban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola Vendéglátóipari technikusai
Forrás: Haidinger Erika

30 év emlékei

Mindenki az elmúlt 30 év alatt hatalmas utat járt be. Sok szép élmény közé sajnos egy-egy rossz is került. Akadt olyan szerencsés is, aki már az unokájáról mesélni tudott. Az eredeti szakmában közvetlenül csak ketten, tanár úr és egyikünk dolgozik. A foglalkozások, munkahelyek teljes arzenálja megjelent az elmondottak során. Palánki tanár úr októberben nyugdíjba vonul, melyhez kívánunk neki itt is nagyon sok szépet, nyugalmat és persze munkát!

Örülök, hogy részese lehettem ismét ennek a találkozónak, amit eddig minden 5. évben megszervezett valaki (sajnos a 25. a Covid miatt maradt el). Remélem 2030-ban ismét találkozik ez a csoda csapat, akár még nagyobb létszámmal is.

30 éves osztálytalálkozónak adott otthont Gárdony

Fotók: Haidinger Erika

Kívánok mindenkinek minden szépet és jót a további évekhez!

...tovább, tovább, tovább…

Haidinger Erika

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu