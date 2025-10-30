30 éves osztálytalálkozónak adott otthont Gárdony

A gyülekező 15 órakor kezdődött, amelyhez az este folyamán folyamatosan érkeztek a résztvevők az ország egész területéről és külföldről is. A 30. évfordulós találkozó szuper hangulatát az addigra megérkező rossz idő sem tudta elrontani. Rengeteg nevetés övezte a sok-sok felidézett emléket. Többen régi fényképeket is hoztak magukkal. Mosolyogtató volt, hogy azok nézegetéséhez már előkerültek a szemüvegek többünknél.

A 30. évforduló alkalmából találkoztak Gárdonyban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola Vendéglátóipari technikusai

Forrás: Haidinger Erika

30 év emlékei

Mindenki az elmúlt 30 év alatt hatalmas utat járt be. Sok szép élmény közé sajnos egy-egy rossz is került. Akadt olyan szerencsés is, aki már az unokájáról mesélni tudott. Az eredeti szakmában közvetlenül csak ketten, tanár úr és egyikünk dolgozik. A foglalkozások, munkahelyek teljes arzenálja megjelent az elmondottak során. Palánki tanár úr októberben nyugdíjba vonul, melyhez kívánunk neki itt is nagyon sok szépet, nyugalmat és persze munkát!

Örülök, hogy részese lehettem ismét ennek a találkozónak, amit eddig minden 5. évben megszervezett valaki (sajnos a 25. a Covid miatt maradt el). Remélem 2030-ban ismét találkozik ez a csoda csapat, akár még nagyobb létszámmal is.