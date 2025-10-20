20 éve így emlékeztek október 23-ra

2005-ben a városi megemlékezések a székesegyház oldalánál elhelyezett emlékkeresztnél kezdődtek Spányi Antal megyés püspök beszédével, melyben a következőket fogalmazta meg:

„Nem elég a bátrak kiállását magasztalni. A sokféle gondolkodású ember egy eszme és egy elv alapján indult el egy cél felé, és akart egy olyan társadalmat felépíteni, amelyben az emberek többért felelnek, mint önmagukért. Az eszme, amire feltették életüket, szabadságukat ma is érvényes és időszerű.”

De ugyanezen a napon tartottak megemlékezést Velencén is, a Hősök parkja mellett kialakított emlékparkban, Adonyban pedig újbor- és hálaadóünnepet rendeztek a szőlőhegyen található a Szent Orbán-kápolna környékén.

Ugyanezen lapszámunkban számoltunk be arról is, hogy Magyarország első natúrparkja Fejér megyében létesült, egészen pontosan Csákváron. A Vértesi Natúrpark hosszas egyeztetések és szoros együttműködések lévén valósult meg.









