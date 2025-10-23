A Petőfi Sándor Gimnázium diákjai megható műsorral idézték meg 1956 szellemét!

Sárbogárdon is méltó módon készültek az 1956-os forradalom megemlékezésére: a Petőfi Sándor Gimnázium végzős diákjai a Művelődési Házban tartották megható ünnepi műsorukat, amelyben versekkel, zenével és történelmi visszaemlékezésekkel idézték fel a forradalom eseményeit.

Az 1956-os forradalom pillanatait idézték meg a diákok! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Az ünnepséget Sükösd Tamás polgármester nyitotta meg, aki köszöntőjében hangsúlyozta: 1956 üzenete ma is élő, a szabadság, az összetartozás és a hazaszeretet értékei nélkülözhetetlenek a mindennapokban is!

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A diákok előadása nemcsak művészi igényességével, hanem őszinte átéltségével is megérintette a jelenlévőket. A közönség soraiban többen meghatódva emlékeztek vissza saját vagy családi emlékekre, így a rendezvény egyszerre vált közösségi és személyes élménnyé.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Koszorúzás és főhajtás az 1956-os forradalom hősei előtt

A megemlékezés a város több pontján folytatódott, ahol az emlékezés koszorúi kerültek az emléktáblák mellé, jelezve:

Sárbogárd soha nem felejti azokat, akik életüket adták a szabadságért.

Az esemény október 23-a előtt, szerdán zajlott, így már az ünnep előestéjén is közösen hajtott fejet a város közössége a forradalom hősei előtt. Az ünnepi alkalom méltó lezárása volt annak a napnak, amikor fiatalok és idősek együtt erősítették meg: az 1956-os forradalom öröksége tovább él Sárbogárdon.

