Püspöki szentmise

1 órája

160 éve szentelték fel a battyáni katolikus templomot

Felszentelésének 160. évfordulóját ünnepelte nemrég a szabadbattyáni Szent Imre katolikus templom. Ennek alkalmából tartottak püspöki szentmisét.

Déri Brenda
160 éve szentelték fel a battyáni katolikus templomot

Forrás: Kovács Péter

A katolikus templom 160 éves múltjára emlékeztek a hívek nemrég egy ünnepi szentmise keretében, melyet Spányi Antal megyés püspök celebrált, aki mosolyogva emlékezett vissza a korábbi szabadbattyáni élményire, amelyeket az évtizedek alatt szerzett. Mellette felszólalt még Mayer László plébános és Szűcs Sándor tiszteletes – foglalta össze Kovács Péter polgármester.

Forrás: Kovács Péter

A misén elhangzottak fő üzenete az volt, hogy ne féljünk. Ne féljünk a világban dúló féktelen indulatoktól és a kereszténység elé háruló kihívásoktól.

 

