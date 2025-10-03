160 éve szentelték fel a battyáni katolikus templomot

A katolikus templom 160 éves múltjára emlékeztek a hívek nemrég egy ünnepi szentmise keretében, melyet Spányi Antal megyés püspök celebrált, aki mosolyogva emlékezett vissza a korábbi szabadbattyáni élményire, amelyeket az évtizedek alatt szerzett. Mellette felszólalt még Mayer László plébános és Szűcs Sándor tiszteletes – foglalta össze Kovács Péter polgármester.

Forrás: Kovács Péter

A misén elhangzottak fő üzenete az volt, hogy ne féljünk. Ne féljünk a világban dúló féktelen indulatoktól és a kereszténység elé háruló kihívásoktól.