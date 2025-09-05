szeptember 5., péntek

A Cecei Szabó zenekar: Apáról fiúra száll a muzsika!

2 órája

Család, zene, hit és hűség a szülőfaluhoz − Szabó Lászlóval beszélgettünk!

Kevés olyan település van Fejér megye déli részén, ahol ne csendült volna már fel a Cecei Szabó zenekar muzsikája. Falunapok, városi rendezvények, esküvők és bálok nélkülözhetetlen szereplői ők, akik immár öt évtizede adják a zene örömét és a talpalávalót a környék mulatságain.

Bokányi Zsolt
A Cecei Szabó Zenekar, apa és fia!

Fotó: A családtól

A cecei formáció neve lassan összeforr a térség lakodalmi hagyományaival és mindez egy családi történetből indult. Erről, és a zene mellett sok más dologról is beszélgettünk Szabó Lászlóval aki örömmel mesélt nekünk életének pillanatairól! 

Zene
A zene összeköti a családot. Egy lakodalmi mulatság pillanatában apa és fiai: Szabó László, Szabó Bence és Szabó Máté. Fotó: A csalától

A zene öröksége

Szabó László édesapja, idősebb Szabó László harmonikásként, lakodalmas zenészként járta a vidéket. A kisfiúként mellette cseperedő Laci hamar megfertőződött a muzsika szeretetével: szaxofon került a kezébe, és rövid idő múltán már ő is ott állt apja mellett a Cecei Szabó zenekarban.

A történet szépsége, hogy a staféta nem akadt meg: Laci ma már saját fiával, Mátéval együtt áll színpadra, így három generáció örökítette tovább a zenekar hírnevét.

Csodálatos látni, ahogy a gyerekem is átéli ugyanazt az örömöt, amit én éreztem annak idején apám mellett.

A zenei világ azonban rengeteget változott. A korai években még komplett zenekar kísérte a mulatságokat: dobos, basszusgitáros, fúvósok adták a talpalávalót. Ma már inkább a szintetizátor veszi át a zenekar szerepét. Szabó László maga is szaxofonról váltott billentyűkre, és ma már elsősorban billentyűsként határozza meg magát.

A helytörténet kutatója

Ám Szabó László nem csak zenész. Évek óta amatőr helytörténészként is ismertté vált a faluban. Minden a családfakutatással kezdődött: amikor nekiállt felkutatni ősei történetét, egyszer csak azon kapta magát, hogy Cece múltjában is egyre mélyebben elmerül. Olyannyira, hogy az elmúlt években több előadásra is felkérték: a település történetét mutatta be a kezdetektől egészen az 1970-es évekig. Már a harmadik, negyedik előadásnál tart, és tervezi, hogy a közeljövőben a rendszerváltás utáni időszakot is feldolgozza.

A helytörténeti előadás egy pillanata! Fotó: A családtól

Hit és közösség

A zene és a helytörténet mellett egy harmadik terület is meghatározza életét: a hit. Szabó László a Cecei Református Gyülekezet kántora, ahol feleségével közösen szolgálnak vasárnaponként. 

Számunkra ez nemcsak feladat, hanem hivatás. A zene így isten dicsőségére is szólhat

– vallja meg őszintén! Egy mélyen hívő református család tagjaként élik életüket, ahol a közösség, az összetartás és az egymásra figyelés természetes része a mindennapoknak. Szabó László örömmel válaszolt kérdéseinkre, a hosszabb beszélgetés podcast csatornánkon hallgatható meg. 

– Miért érzed fontosnak, hogy a fiad is része a zenekarodnak?
Ez a családunk története. Én is apámmal kezdtem, most a fiammal folytatom. Nemcsak a zenéről szól ez, hanem arról is, hogy együtt élünk meg élményeket. Ez köti össze a generációkat.

– Mit tapasztaltál, hogyan változtak a lakodalmak az elmúlt időszakban?
Régen szűkebb volt a repertoár, ma már sokkal többféle zenét kérnek. A fiatalok mást akarnak, a szülők és nagyszülők megint mást. Nekünk pedig mindent tudni kell, mert a lakodalom lényege az, hogy mindenki jól érezze magát.

– Hogyan fér össze a zenészélet és a hitélet?
Teljesen természetesen. A zene számomra mindig szolgálat is volt: szolgálat az embereknek a mulatságokon, és szolgálat Istennek a templomban. Ugyanaz az örömforrás, csak más közegben.

Egy sokoldalú ember

Szabó László története bizonyítja, hogy egy ember többféle módon is gazdagíthatja közösségét: zenészként, helytörténészként és kántorként egyaránt. A Cecei Szabó Zenekar pedig nem csupán egy formáció, hanem élő hagyomány, a család, a múlt és a közösség erejének szimbóluma.

 

 

