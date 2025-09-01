Somogyi Attila a Stelvio csúcsán lengette meg a zámolyi zászlót

Zámoly büszkesége, Somogyi Attila nem először bizonyította, hogy a precíz munkavégzés mellett kitartásban is példát mutat. A helyi művelődési ház, iskola és óvoda mosdóiban már sokszor láthattuk szakértelmét, most azonban sportemberként is megismerhették a helyiek: feltekert ugyanis a Stelvio-hágóra – hívta fel a figyelmet Sallai Mihály, Zámoly polgármestere közösségi oldalas posztjában, a település hivatalos oldalán.

A zámolyi vízvezeték-szerelő, Somogyi Attila az Alpok egyik leghíresebb kerékpáros kihívásán, annak is 2758 méter magas hágóján lobogtatta meg a zámolyi zászlót

Forrás: Zámoly Község Önkormányzata Facebook-oldal

A Stelvio az Alpok egyik legismertebb és legkeményebb emelkedője. 2758 méteres magasságával Európa második legmagasabban fekvő, aszfaltozott hágóútja. A kerékpárosokat legendásan nehéz útvonal fogadja: az olaszországi Prad felől 25 kilométeren át, 48 hajtűkanyarral és közel 1850 méternyi szintkülönbséggel vezet fel az út, átlagosan 9–11 százalékos meredekséggel. Nem véletlen, hogy minden országúti kerékpáros álma feljutni a csúcsra. A hágó az évtizedek során a Giro d’Italia ikonikus szakasza is lett, és külön ünnepnek számít a Stelvio Bike Day, amikor egy napra lezárják a forgalom elől az utat, hogy több ezer kerékpáros hódíthassa meg a legendás szerpentineket.

Somogyi Attila most saját erejéből érte el a csúcsot, ahol a zámolyi zászlót is meglengette a mindössze 2 Celsius-fokos hőmérsékletben.

Gratulálunk és nagyon büszkék vagyunk!

– írta Sallai Mihály polgármester, aki a közösség nevében köszöntötte a falubeli sportembert.