Büszkeség

3 órája

Somogyi Attila a Stelvio csúcsán lengette meg a zámolyi zászlót

Címkék#Alpok#Stelvio Bike Day#zámolyi zászló

A zámolyi vízvezeték-szerelő, Somogyi Attila az Alpok egyik leghíresebb kerékpáros kihívásán, annak is 2758 méter magas hágóján lobogtatta meg a zámolyi zászlót. A lokálpatriótára méltán büszkék a helyiek.

Feol.hu
Somogyi Attila a Stelvio csúcsán lengette meg a zámolyi zászlót

Forrás: Zámoly Község Önkormányzata Facebook-oldal

Zámoly büszkesége, Somogyi Attila nem először bizonyította, hogy a precíz munkavégzés mellett kitartásban is példát mutat. A helyi művelődési ház, iskola és óvoda mosdóiban már sokszor láthattuk szakértelmét, most azonban sportemberként is megismerhették a helyiek: feltekert ugyanis a Stelvio-hágóra – hívta fel a figyelmet Sallai Mihály, Zámoly polgármestere közösségi oldalas posztjában, a település hivatalos oldalán.  

A zámolyi vízvezeték-szerelő, Somogyi Attila az Alpok egyik leghíresebb kerékpáros kihívásán, annak is 2758 méter magas hágóján lobogtatta meg a zámolyi zászlót
Forrás: Zámoly Község Önkormányzata Facebook-oldal

A Stelvio az Alpok egyik legismertebb és legkeményebb emelkedője. 2758 méteres magasságával Európa második legmagasabban fekvő, aszfaltozott hágóútja. A kerékpárosokat legendásan nehéz útvonal fogadja: az olaszországi Prad felől 25 kilométeren át, 48 hajtűkanyarral és közel 1850 méternyi szintkülönbséggel vezet fel az út, átlagosan 9–11 százalékos meredekséggel. Nem véletlen, hogy minden országúti kerékpáros álma feljutni a csúcsra. A hágó az évtizedek során a Giro d’Italia ikonikus szakasza is lett, és külön ünnepnek számít a Stelvio Bike Day, amikor egy napra lezárják a forgalom elől az utat, hogy több ezer kerékpáros hódíthassa meg a legendás szerpentineket.

 

Somogyi Attila most saját erejéből érte el a csúcsot, ahol a zámolyi zászlót is meglengette a mindössze 2 Celsius-fokos hőmérsékletben. 

Gratulálunk és nagyon büszkék vagyunk!

– írta Sallai Mihály polgármester, aki a közösség nevében köszöntötte a falubeli sportembert.

 

 

