Botrány a kedvelt ételkiszállító cég körül – több száz milliós a bírság

Az ételkiszállításban piacvezető Wolt szolgáltatásai ellen az utóbbi időben megszaporodtak a panaszok: sok vásárló kifogásolta a kiszállított termékek állapotát és minőségét. A vizsgálatok során kiderült, hogy a Wolt Services Magyarország Kft. fiatalkorúaknak is értékesített alkoholt és energiaitalt, megsértve ezzel az előírásokat. Emellett több akciós hirdetés félrevezető volt, mivel nem tüntették fel az akciós egységárat, illetve olyan „kedvezményeket” reklámoztak, amelyek valójában nem léteztek – olvasható a kormany.hu oldalán.

Rengeteg panasz érkezett a Wolt szolgáltatásaira

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Miért kapott bírságot a Wolt?

A platformot üzemeltető Wolt Magyarország Kft. esetében szintén súlyos hibákat találtak. A fogyasztókat elavult panaszkezelési lehetőségekről tájékoztatták, több terméknél korlátozták az elállási jogot, valamint nem biztosították a weboldal akadálymentességét. Ráadásul a vásárlók sokszor csak a számla kiállításakor szembesültek azzal, melyik vállalkozással szerződtek.

A hatóságok cégenként 100-100 millió forintos bírságot szabtak ki. A fogyasztóvédelmi eljárások mellett a Wolt további élelmiszerbiztonsági és munkavédelmi vizsgálatok elé is néz.

Az NKFH hangsúlyozta: a jövőben is határozottan fellép a fogyasztói jogok megsértése ellen, különösen az olyan nagy szereplők esetében, mint a Wolt.