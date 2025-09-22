2 órája
Három hely Fejérben, ahova érdemes ellátogatni a borús őszi napokon
Az időjárás előrejelzések szerint keddtől beköszönt a nagybetűs ősz és ezzel együtt a lehűlés. Éppen ezért összegyűjtöttünk néhány helyet a megyéből, amiket érdemes felkeresni az őszi hétvégéken.
Nincs is jobb annál, mint ősszel vagy télen a melegben mártózni és töltekezni, ám ehhez nem kell feltétlenül repülőre ülni és órákat utazni. Rengeteg olyan fürdő és wellness szálloda van hazánkban, ahol feltöltődhetünk a fárasztó hétköznapok után. Összeállításunkban megmutatunk három olyan helyet Fejér megyében, amit kár lenne kihagyni.
Fürdők, wellnessek Fejér megyében
1. Árpád Fürdő
Székesfehérváron az Árpád Fürdő Hübner Jenő tervei alapján épült és 1905. december 31-én nyitotta meg kapuit. Az elmúlt több mint 100 évben az épület többször is átalakításon esett át, volt, hogy nem üzemelt vagy csak egy része. Jelenlegi formájában 2010 márciusától várja vendégeit – írják a honlapon.
A vendégeket több medence, sószoba, szauna, masszázs és további wellness szolgáltatások várják a hét minden napján.
2. Velence Resort&Spa
A Velencei-tó partján fekvő wellness szálloda híres gyermekbarát szolgáltatásiról, így leginkább kisgyermekes családok számára ajánlott, de párok és egyedülállók is bátran lazíthatnak itt. A wellness élmények mellett – medencék, gyógyvíz, szauna, masszázs –széles gasztronómia kínálat és modern, letisztult szobák várják a vendégeket.
3. Hotel Nautis
Ugyancsak közvetlenül a Velencei-tó partján helyezkedik el az a különleges 85 szobás hotel, mely hajó formájú. Ami a wellness szolgáltatásokat illeti, élménymedence, pezsgőfürdő és két kültéri medence várja a pihenni vágyókat. De további szórakozási lehetőséget kínál a bár, valamint a bowling.