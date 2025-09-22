szeptember 22., hétfő

Kikapcsolódás

2 órája

Három hely Fejérben, ahova érdemes ellátogatni a borús őszi napokon

Címkék#fürdő#wellness#ősz

Az időjárás előrejelzések szerint keddtől beköszönt a nagybetűs ősz és ezzel együtt a lehűlés. Éppen ezért összegyűjtöttünk néhány helyet a megyéből, amiket érdemes felkeresni az őszi hétvégéken.

Déri Brenda

Nincs is jobb annál, mint ősszel vagy télen a melegben mártózni és töltekezni, ám ehhez nem kell feltétlenül repülőre ülni és órákat utazni. Rengeteg olyan fürdő és wellness szálloda van hazánkban, ahol feltöltődhetünk a fárasztó hétköznapok után. Összeállításunkban megmutatunk három olyan helyet Fejér megyében, amit kár lenne kihagyni.

wellness
Wellnessezés Fejérben? Három szuper hely az őszre.
Forrás: Árpád fürdő

Fürdők, wellnessek Fejér megyében

1. Árpád Fürdő

Székesfehérváron az Árpád Fürdő Hübner Jenő tervei alapján épült és 1905. december 31-én nyitotta meg kapuit. Az elmúlt több mint 100 évben az épület többször is átalakításon esett át, volt, hogy nem üzemelt vagy csak egy része. Jelenlegi formájában 2010 márciusától várja vendégeit – írják a honlapon. 

A vendégeket több medence, sószoba, szauna, masszázs és további wellness szolgáltatások várják a hét minden napján. 

2. Velence Resort&Spa

A Velencei-tó partján fekvő wellness szálloda híres gyermekbarát szolgáltatásiról, így leginkább kisgyermekes családok számára ajánlott, de párok és egyedülállók is bátran lazíthatnak itt. A wellness élmények mellett – medencék, gyógyvíz, szauna, masszázs –széles gasztronómia kínálat és modern, letisztult szobák várják a vendégeket. 

3. Hotel Nautis

Ugyancsak közvetlenül a Velencei-tó partján helyezkedik el az a különleges 85 szobás hotel, mely hajó formájú. Ami a wellness szolgáltatásokat illeti, élménymedence, pezsgőfürdő és két kültéri medence várja a pihenni vágyókat. De további szórakozási lehetőséget kínál a bár, valamint a bowling. 
 

 

