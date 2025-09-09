A 43 éve történt vonatbaleset áldozataira emlékeztek a tragédia helyszínén (galéria)

Ismerősök, barátok és családtagok emlékeztek meg a 43 évvel ezelőtt történt szörnyű vonatbalesetre, mely során 16-an vesztették életüket.

43 éve történt az a vonatbaleset, melyben 8 gyermek és 8 felnőtt vesztette életét Székesfehérvár Szárazrét városrészén.

Az emlékezők között volt Kétyi József is, akinek néhai felesége a vonatbalesetben elhunyt áldozatok között volt. Emlékük előtt tisztelegve minden évben megemlékezést szervez az áldozatok tiszteletére állított emlékműnél Szárazréten a Farkasvermi úti vasúti átjárónál.

A vonatbaleset, amelyet sosem felednek a szerettek...

Mint azt a megemlékezés kezdetén elmondta: 1982. szeptember 9-én 11 óra 55 perckor a Komárom felől érkező gyorsvonat kettévágott egy helyi járatos csuklóbuszt, melynek következtében 16-an, köztük 8 gyermek és 8 felnőtt életét vesztette.

– A tragédiában elhunytak között volt a néhai feleségem is, de az egyik legfiatalabb áldozat a 9 hónapos Gabriella volt – emlékezett vissza.

A tragikus kimenetelű történtek felidézése után elsőként Szontaghné Kovács Erika önkormányzati képviselő tisztelgett néma főhajtással az elhunytak előtt, majd pedig a hozzátartozók helyezték el virágaikat az emlékműnél.