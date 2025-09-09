szeptember 9., kedd

Megemlékezés

1 órája

A 43 éve történt vonatbaleset áldozataira emlékeztek a tragédia helyszínén (galéria)

Címkék#megemlékezés#vonatbaleset#Szárazrét

Az 1982. szeptember 9-én megtörtént szárazréti vonatbaleset áldozataira emlékeztek kedden a tragédia helyszínén.

Déri Brenda

Ismerősök, barátok és családtagok emlékeztek meg a 43 évvel ezelőtt történt szörnyű vonatbalesetre, mely során 16-an vesztették életüket.

vonatbaleset Székesfehérvár Szárazréten
43 éve történt az a vonatbaleset, melyben 8 gyermek és 8 felnőtt vesztette életét Székesfehérvár Szárazrét városrészén.

Az emlékezők között volt Kétyi József is, akinek néhai felesége a vonatbalesetben elhunyt áldozatok között volt. Emlékük előtt tisztelegve minden évben megemlékezést szervez az áldozatok tiszteletére állított emlékműnél Szárazréten a Farkasvermi úti vasúti átjárónál. 

A vonatbaleset, amelyet sosem felednek a szerettek...

Mint azt a megemlékezés kezdetén elmondta: 1982. szeptember 9-én 11 óra 55 perckor a Komárom felől érkező gyorsvonat kettévágott egy helyi járatos csuklóbuszt, melynek következtében 16-an, köztük 8 gyermek és 8 felnőtt életét vesztette. 

– A tragédiában elhunytak között volt a néhai feleségem is, de az egyik legfiatalabb áldozat a 9 hónapos Gabriella volt – emlékezett vissza.

A tragikus kimenetelű történtek felidézése után elsőként Szontaghné Kovács Erika önkormányzati képviselő tisztelgett néma főhajtással az elhunytak előtt, majd pedig a hozzátartozók helyezték el virágaikat az emlékműnél. 

Szárazréti busztragédia megemlékezés

Fotók: Szabó Zsolt - FMH


 


 

 

