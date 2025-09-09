1 órája
A 43 éve történt vonatbaleset áldozataira emlékeztek a tragédia helyszínén (galéria)
Az 1982. szeptember 9-én megtörtént szárazréti vonatbaleset áldozataira emlékeztek kedden a tragédia helyszínén.
Ismerősök, barátok és családtagok emlékeztek meg a 43 évvel ezelőtt történt szörnyű vonatbalesetre, mely során 16-an vesztették életüket.
Az emlékezők között volt Kétyi József is, akinek néhai felesége a vonatbalesetben elhunyt áldozatok között volt. Emlékük előtt tisztelegve minden évben megemlékezést szervez az áldozatok tiszteletére állított emlékműnél Szárazréten a Farkasvermi úti vasúti átjárónál.
A vonatbaleset, amelyet sosem felednek a szerettek...
Mint azt a megemlékezés kezdetén elmondta: 1982. szeptember 9-én 11 óra 55 perckor a Komárom felől érkező gyorsvonat kettévágott egy helyi járatos csuklóbuszt, melynek következtében 16-an, köztük 8 gyermek és 8 felnőtt életét vesztette.
– A tragédiában elhunytak között volt a néhai feleségem is, de az egyik legfiatalabb áldozat a 9 hónapos Gabriella volt – emlékezett vissza.
A tragikus kimenetelű történtek felidézése után elsőként Szontaghné Kovács Erika önkormányzati képviselő tisztelgett néma főhajtással az elhunytak előtt, majd pedig a hozzátartozók helyezték el virágaikat az emlékműnél.
Szárazréti busztragédia megemlékezésFotók: Szabó Zsolt - FMH