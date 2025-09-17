szeptember 17., szerda

Uszoda

1 órája

Vizsgálat után lezárták a kismedencét a Városi Uszodában

A nyári karbantartási munkálatok után szeptember 15-én ismét kinyitott a Városi Uszoda. A medencék vízminőségének vizsgálata után azonban a kismedencét ismét lezárták, addig a nagymedencét használhatják a fürdőzők.

Feol.hu
Forrás: Feol archív

A Városi Uszoda medencéinek vízminőségét rendszeresen ellenőrzik, így történt ez a legutóbbi alkalommal is, amikor kiderült, hogy ugyan a nagymedence vize kiváló, a kismedence vize nem megfelelő, így azt le kell ereszteni. A Városi Uszoda valamennyi medencéje külön feltöltő- és szűrőberendezésekről üzemel, ezért a nagymedence biztonságosan használható – írja az ÖKK közleménye városgondnokság tájékoztatása alapján.

A medencék esetében több helyről is mintát vesznek a szakemberek. A legutóbbi mérés során „az uszoda kismedencéjéből vett vízminta kiváló volt és a szűrőberendezések is annak bizonyultak, azonban a betápláló vezetékből vett minta nem volt megfelelő. Ilyenkor átfertőtlenítik a medencetestet, a vezetékeket és a szűrőberendezéseket is, amire csütörtökön kerül sor. Az újratöltést követően ismét vízmintát vesznek, és várhatóan egy héten belül – megfelelő eredmény esetén – lehet majd használni a kismedencét” – írja az ÖKK.
 

 

 

