Vizsgálat után lezárták a kismedencét a Városi Uszodában

A Városi Uszoda medencéinek vízminőségét rendszeresen ellenőrzik, így történt ez a legutóbbi alkalommal is, amikor kiderült, hogy ugyan a nagymedence vize kiváló, a kismedence vize nem megfelelő, így azt le kell ereszteni. A Városi Uszoda valamennyi medencéje külön feltöltő- és szűrőberendezésekről üzemel, ezért a nagymedence biztonságosan használható – írja az ÖKK közleménye városgondnokság tájékoztatása alapján.

A medencék esetében több helyről is mintát vesznek a szakemberek. A legutóbbi mérés során „az uszoda kismedencéjéből vett vízminta kiváló volt és a szűrőberendezések is annak bizonyultak, azonban a betápláló vezetékből vett minta nem volt megfelelő. Ilyenkor átfertőtlenítik a medencetestet, a vezetékeket és a szűrőberendezéseket is, amire csütörtökön kerül sor. Az újratöltést követően ismét vízmintát vesznek, és várhatóan egy héten belül – megfelelő eredmény esetén – lehet majd használni a kismedencét” – írja az ÖKK.

